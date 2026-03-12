Nejdřív nefunkční WC, teď požár prádelny. Největší letadlovku USA sužují pohromy

„Pohon lodi nebyl nijak poškozen,“ uvedlo velitelství americké páté flotily, která působí v Perském zálivu, Rudém moři, Arabském moři a v části Indického oceánu. O pohon této letadlové lodi, která dala jméno celé třídě těchto plavidel, se starají dva jaderné reaktory.
O zraněných námořnících flotila uvedla, že jsou ve stabilizovaném stavu a nejsou ohroženi na životě. Podrobnosti známé nejsou. Požár dostala mezitím posádka pod kontrolu.
Letadlová loď USS Gerald R. Ford s doprovodnými plavidly je v současné době v Rudém moři, odkud poskytuje podporu americké operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu.
Američané na islámskou republiku útočí společně s Izraelci, Teherán pak podniká protiútoky, při kterých provádí údery na americké základny v regionu a na další cíle na Blízkém východě.