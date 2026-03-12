Nejdřív nefunkční WC, teď požár prádelny. Největší letadlovku USA sužují pohromy

  17:15aktualizováno  17:15
V prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která je největší na světě, ve čtvrtek vypukl požár, při kterém dva námořníci utrpěli zranění. Na síti X to oznámilo americké námořnictvo s tím, že oheň nesouvisel s válečnými operacemi proti Íránu, kterých se loď účastní. Námořnictvo dále sdělilo, že plavidlo je plně funkční.
Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na...

Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na ostrově Kréta. (26. února 2026) | foto: AP

Prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford (19. října 2022)
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...
Nejmodernější letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford operující...
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....
„Pohon lodi nebyl nijak poškozen,“ uvedlo velitelství americké páté flotily, která působí v Perském zálivu, Rudém moři, Arabském moři a v části Indického oceánu. O pohon této letadlové lodi, která dala jméno celé třídě těchto plavidel, se starají dva jaderné reaktory.

O zraněných námořnících flotila uvedla, že jsou ve stabilizovaném stavu a nejsou ohroženi na životě. Podrobnosti známé nejsou. Požár dostala mezitím posádka pod kontrolu.

Letadlová loď USS Gerald R. Ford s doprovodnými plavidly je v současné době v Rudém moři, odkud poskytuje podporu americké operaci Epic Fury (Epická zuřivost) proti Íránu.

Američané na islámskou republiku útočí společně s Izraelci, Teherán pak podniká protiútoky, při kterých provádí údery na americké základny v regionu a na další cíle na Blízkém východě.

