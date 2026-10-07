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Hořelo i moře. Tanker u Soči uhasili, ekologická katastrofa nehrozí, tvrdí Rusko

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  15:07aktualizováno  15:07
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Ruští záchranáři uhasili požár na palubě ropného tankeru, který nedaleko černomořského letoviska Soči v úterý napadla bezposádková plavidla, uvedla ve středu agentura Interfax s odvoláním na ruské úřady. Tanker Aframax Rio s nákladem ropy se plavil pod vlajkou Libérie, jeho posádku čítající 23 námořníků se podařilo zachránit.

„Záchranné lodě nadále dohlížejí na situaci s tankerem. Náklad ropy neznečistil moře. Uskupení sil ministerstev dopravy, pro mimořádné situace, obrany a Krasnodarského kraje zahajuje likvidaci následků,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy.

Stoupající kouř z tankeru nedaleko Soči, který podle ruského ministerstva dopravy vzplanul poté, co byl napaden bezpilotním plavidlem. (6. října 2026)
Nedaleko ruského černomořského letoviska Soči hoří ropný tanker. (6. října 2026)
Nedaleko ruského černomořského letoviska Soči hoří ropný tanker. Na moři vzplála i ropa. (7. října 2026)
Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu
13 fotografií

Ruský úřad pro ochranu přírody už dříve ujistil, že požár tankeru nezpůsobil ekologickou katastrofu.

Tanker s indickou posádkou podle portálu The Moscow Times plul z ruského přístavu Novorossijsk do Indie s nákladem 100 tisíc tun ropy.

Úřady v Soči kvůli požáru tankeru omezily přístup na pobřežní promenády a pláže. „Prosím obyvatele i návštěvníky Soči, aby se nevystavovali nebezpečí,“ uvedl v úterý starosta města Andrej Prošunin. Podle portálu Meduza lidé neměli ani otevírat okna.

Na fotografiích a videích zveřejněných online bylo vidět, jak z místa stoupá mohutný kouř, který byl viditelný i z pobřeží, napsala už dříve ruská služba BBC.

Některé telegramové kanály jako ruský proválečný portál Dva majora (Dva majoři) obvinily z incidentu Ukrajinu. Kyjev se k těmto zprávám zatím nevyjádřil.

Tanker Aframax Rio je na ukrajinské černé listině kvůli zapojení do ruské stínové flotily, kterou Moskva používá k obcházení protiruských sankcí.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a součástí bojů jsou i útoky na plavidla v Černém moři, které obě strany před časem zesílily.

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