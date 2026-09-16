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V muničním závodě Strnadovy CSG na Slovensku hořelo, výrobu přerušili

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  16:06
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V areálu polostátní firmy ZVS holding ve východoslovenské Snině ve středu vypukl požár. Oheň vypukl při rekonstrukci budovy, kde vyrábí munici společnost MSM Group patřící pod zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Podle mluvčího CSG Andreje Čírtka je nyní oheň pod kontrolou a nikdo nebyl zraněn.

O požáru informoval po jednání slovenské vlády ministr obrany Robert Kaliňák. Na místě zasahovali podle serveru hnonline.sk záchranáři a nad budovou stoupal kolem 13. hodiny hustý dým.

Čírtek sdělil, že všichni zaměstnanci byli bezprostředně evakuováni, nikdo nebyl zraněn. „Požár je aktuálně lokalizován. Výroba v zasaženém provozu byla v souvislosti s událostí dočasně přerušena,“ doplnil. Rozsah způsobených škod ještě není znám.

„Společnost plně spolupracuje s hasiči a příslušnými orgány. Vzhledem k rozsahu výrobních kapacit skupiny CSG na Slovensku i v dalších zemích nepředpokládáme, že by tato událost měla dopad na plnění závazků vůči zákazníkům,“ uvedl Čírtek.

ZVS holding patří podle hnoline.sk mezi významné slovenské výrobce dělostřelecké munice. Společnost je z poloviny spravována státní firmou DMD Group a z poloviny firmou MSM Group.

Snina

Snina

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