Ukrajinci zaútočili na přístav Taman, tvrdí ruský gubernátor. Na místě vypukl požár

Autor: ,
  7:20aktualizováno  7:20
Ukrajinský dronový útok poškodil přístav Taman, uvedl v neděli gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Na místě podle činitele propukl požár. Bližší podrobnosti v tuto chvíli nejsou známy.
Ukrajinští vojáci se účastní cvičení protivzdušné obrany v Černihivské oblasti....

Ukrajinští vojáci se účastní cvičení protivzdušné obrany v Černihivské oblasti. Na snímku je kultovní sovětský kulomet Maxim (11. února 2026) | foto: Reuters

Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...
Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
Vozidla čekají na vjezd na Krymský most ze strany vesnice Taman v Krasnodarském...
11 fotografií

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

V posledních týdnech, kdy teploty opakovaně na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Kyjev v poslední době zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení nepřítele.

Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.