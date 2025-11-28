Na dvou tankerech z ruské stínové flotily propukl u Turecka požár

Podle specializované námořní agentury Tribeca v pátek výbuch otřásl tankerem Kairos nedaleko od Bosporského průlivu. Na palubě plavidla vypukl požár.
„Stav 25 lidí na palubě je dobrý, záchranné složky byly vyslány do oblasti pro evakuaci posádky,“ uvedl turecký námořní úřad. Tanker plul podle tureckých úřadů do černomořského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska.
Úřad později uvedl, že požár vypukl i na dalším tankeru Virat. Všech 20 členů posádky je v pořádku, z lodě ale stoupá hustý kouř.
Podle agentury Reuters obě lodě, která jsou na sankčních seznamech, patří zřejmě do ruské stínové flotily. Ta slouží pro pašování ruské ropy, na jejíž prodej byly uvaleny sankce ze strany evropských zemí a Spojených států kvůli válce na Ukrajině. Prodej ropy podle EU a USA patří k důležitým zdrojům příjmů Moskvy pro financování války na Ukrajině.
Agentura AP s odkazem na specializovaný server OpenSanctions uvedla, že na tanker Virat v lednu uvalily sankce Spojené státy a později také Evropská unie, Švýcarsko, Británie a Kanada. Na tanker Kairos platí od července sankce Evropské unie, ke které se pak přidaly Švýcarsko a Británie.