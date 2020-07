Požár v íránském jaderném provozu způsobil velké škody. Mohl zpomalit vývoj pokročilých odstředivek

Teherán Požár, který propukl ve čtvrtek v jaderném provozu v íránském Natanzu, způsobil rozsáhlé škody, jež by mohly zpomalit vývoj pokročilých odstředivek na obohacování uranu. V neděli to podle íránských médií uvedl íránský jaderný činitel. Velitel námořnictva íránských revolučních gard Alírezá Tangsírí mezitím podle agentury Reuters prohlásil, že Írán má podzemní „raketová města“ na moři i pevnině podél pobřeží Perského zálivu a Ománského zálivu, které by mohly být „noční můrou“ pro nepřátele Íránu.

Íránská nejvyšší bezpečnostní rada v pátek uvedla, že příčinu požáru zná, ale podrobnosti oznámí později. Někteří íránští představitelé poznamenali, že za požárem mohl stát kybernetický útok a jeden varoval, že Teherán proti zemím, které budou takové útoky páchat, podnikne odvetná opatření.

Irán ohlásil požár v jaderné elektrárně v Ahvázu, tento týden jde už o druhý incident „Incident by mohl zpomalit vývoj a produkci pokročilých odstředivek ve střednědobém horizontu... Írán nahradí poškozenou halu větší budovou, která bude mít pokročilejší vybavení,“ uvedl podle íránské agentury IRNA mluvčí íránské organizace pro jadernou energii Behrúz Kamálvandí. „Incident způsobil výrazné škody, ale nikdo nezemřel,“ doplnil. Natanz je vzdálený asi 250 kilometrů od Teheránu a provoz patří k těm, jež pravidelně monitoruje Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Ta v pátek uvedla, že v místě požáru se nenacházel jaderný materiál a že tam v tu dobu neměla inspektory. Podzemní zařízení v Natanzu je nadále klíčovou součástí íránského programu na obohacování uranu. Írán nicméně odmítá, že by usiloval o vývoj jaderných zbraní a tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze k mírovým účelům. Írán svůj jaderný program omezil výměnou za zrušení většiny mezinárodních sankcí na základě dohody se světovými mocnostmi v roce 2015. Poté, co Spojené státy od dohody před dvěma lety odstoupily a zavedly proti Íránu nové sankce, začala islámská republika části úmluvy vypovídat. Dohoda umožňuje Íránu obohacovat uran Natanzu pouze se zhruba 5000 odstředivkami IR-1 první generace, ale Írán nainstaloval nové kaskády pokročilých odstředivek., uvedl Reuters.