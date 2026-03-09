Budovu u hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila

Požár podle BBC a dalších médií vypukl v budově v těsné blízkosti hlavnímu nádraží. Podle prvních poznatků se plameny rozhořely v obchodě s elektronickými cigaretami a později se rozšířily. Hasiči zasahovali na místě do pondělního rána.
Provozovatel železniční infrastruktury Network Rail podle BBC kolem 1:00 SEČ uvedl, že zatím nemá poznatky ohledně škod na nádražní budově a infrastruktuře s tím, že čeká na ráno, aby plně vyhodnotil stav areálu.
Okolí hlavního nádraží policie a hasiči uzavřeli. „Kvůli požáru v blízkosti hlavního nádraží v Glasgow bylo rozhodnuto uzavřít stanici do dalšího rozhodnutí,“ uvedl dopravní portál National Rail. Podle něj je vyloučené, že by hlavní nádraží otevřelo během dnešního dne.
Podle BBC je hlavní nádraží v Glasgow nejrušnější ve Skotsku a jedno z nejrušnějších v Británii. Za rok odbaví zhruba 25 milionů cestujících.