Budovu u hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil požár, částečně se zřítila

Autor: ,
  9:24aktualizováno  9:57
Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, bylo uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila. Není zcela jasné, jaké škody oheň způsobil v nádražní budově a na infrastruktuře. Nejsou informace o zraněných či mrtvých.

Požár podle BBC a dalších médií vypukl v budově v těsné blízkosti hlavnímu nádraží. Podle prvních poznatků se plameny rozhořely v obchodě s elektronickými cigaretami a později se rozšířily. Hasiči zasahovali na místě do pondělního rána.

Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března 2026)
Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března 2026)
Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března 2026)
Budovu hlavního nádraží ve skotském Glasgow poničil mohutný požár. (8. března 2026)
8 fotografií

Provozovatel železniční infrastruktury Network Rail podle BBC kolem 1:00 SEČ uvedl, že zatím nemá poznatky ohledně škod na nádražní budově a infrastruktuře s tím, že čeká na ráno, aby plně vyhodnotil stav areálu.

Okolí hlavního nádraží policie a hasiči uzavřeli. „Kvůli požáru v blízkosti hlavního nádraží v Glasgow bylo rozhodnuto uzavřít stanici do dalšího rozhodnutí,“ uvedl dopravní portál National Rail. Podle něj je vyloučené, že by hlavní nádraží otevřelo během dnešního dne.

Podle BBC je hlavní nádraží v Glasgow nejrušnější ve Skotsku a jedno z nejrušnějších v Británii. Za rok odbaví zhruba 25 milionů cestujících.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.