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Požár zničil nejstarší zastřešenou tržnici v Paříži. Fungovala pět století

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  13:23aktualizováno  13:23
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Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges v pondělí zničil požár. Jeho příčina zatím není jasná. Historickou památku oheň zachvátil v brzkých ranních hodinách.

Tržnice Marché Couvert des Enfants Rouges fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosily děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily historickou památkou.

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des Enfants Rouges, zničil požár. (12. října 2026)
14 fotografií

Tržnice, kde se nacházely malé restaurace nebo stánky s ovocem, zeleninou a květinami, byla populární mezi turisty a magazín Food & Wine ji letos zařadil na páté místo na světě v kategorii pouličního občerstvení.

„Plameny zničily celou tržnici. Přilehlé budovy díky rychlému zásahu hasičů utrpěly mírné škody a podařilo se je zajistit,“ uvedl starosta Paříže Emmanuel Grégoire.

Podle Pierra de Bouviera z hasičského sboru se v tržišti částečně zřítila jeho ocelová konstrukce.

Marché Couvert des Enfants Rouges

Marché Couvert des Enfants Rouges

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Požár zničil nejstarší zastřešenou tržnici v Paříži. Fungovala pět století

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des...

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