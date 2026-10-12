Tržnice Marché Couvert des Enfants Rouges fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosily děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily historickou památkou.
Tržnice, kde se nacházely malé restaurace nebo stánky s ovocem, zeleninou a květinami, byla populární mezi turisty a magazín Food & Wine ji letos zařadil na páté místo na světě v kategorii pouličního občerstvení.
„Plameny zničily celou tržnici. Přilehlé budovy díky rychlému zásahu hasičů utrpěly mírné škody a podařilo se je zajistit,“ uvedl starosta Paříže Emmanuel Grégoire.
Podle Pierra de Bouviera z hasičského sboru se v tržišti částečně zřítila jeho ocelová konstrukce.
Marché Couvert des Enfants Rouges
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