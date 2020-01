Požáry vyháněly Australany do moře. Nejvíce škody vzniklo na Silvestra

CANBERRA/PRAHA Přelom starého a nového roku přinesl na jihovýchod Austrálie zvýšenou intenzitu ničivých požárů. V oblasti mezi Sydney a Melbourne přišlo o život nejméně osm lidí, zničeny byly stovky obydlí.

Obyvatelé turistického střediska Mallacoota v jihovýchodním cípu Austrálie si v poslední den roku 2019 užili rudě zbarveného nebe dosyta – ohňostroje vítající přelom kalendářního roku však za tím nebyly. Město totiž dostihly obří požáry postupující z vnitrozemí a tisíce obyvatel i návštěvníků se tváří v tvář plamenům ocitly v pasti, z níž bylo jediného úniku: na pláže a případě do moře.

„Byla to scéna jako z apokalypsy,“ řekl BBC muž, který se představil jako David Jeffrey, a pokračoval: „V osm hodin ráno se rozezněly sirény a hlášení nabádalo lidi, aby se zachránili útěkem do moře. (...) Obzor, který byl dosud zbarvený do ruda, zčernal, když jej zahalil dým z postupujících ohňů, jako by se den náhle změnil v noc.“

V Mallacootě se nakonec díky pohotovému zásahu hasičů podařilo plameny zastavit tak, aby pobřežní zónu přímo nezasáhly a z místa byla hlášena jen lehčí zranění. Jinde ale takové štěstí neměli. Od pondělí si ničivé požáry vyžádaly ve svazových státech Nový Jižní Wales a Victoria nejméně osm obětí.

Ohně živí sucho a horko

Mezi mrtvými byl také jeden požárník či otec se synem, kteří se – postupujícímu ohni navzdory – rozhodli zůstat na své farmě a chránit majetek. Dva lidé byli nalezeni na Nový rok ráno mrtví v ohořelých vracích svých automobilů.

Požáry, pro které se v Austrálii vžil termín bushfires (ohně ničící buš), sice na kontinentě propukají každé léto, tato sezona je však nejničivější za několik posledních dekád. V řadě oblastí hoří nepřetržitě již více než deset týdnů, dohromady ohně strávily plochu o rozloze několika desítek tisíc čtverečních kilometrů. Mimořádnému rozšíření požárů napomohlo dlouhotrvající sucho – v některých oblastech neviděli déšť po mnoho měsíců – a také extrémní teploty, které se ve vnitrozemí přiblížily těsně k úrovni 50 °C. Absolutně nejvyšší v Austrálii zaznamenaná teplota je přitom jen o sedm desetin stupně vyšší.

Před Vánoci se plameny dostaly nebezpečně blízko největšímu australskému městu Sydney, které bylo po několik dní zahaleno toxickým dýmem. Poslední vlna požárů na přelomu roku byla tak intenzivní, že kouř byl vidět dokonce až z 2000 kilometrů vzdáleného Nového Zélandu.

Nejvíce škod zatím ohně napáchaly na Silvestra. Vedle obětí na životech (jejichž počet se zřejmě bude zvyšovat vzhledem k tomu, že několik lidí se stále pohřešuje) plameny také zcela zničily několik set domů, zejména ve svazovém státě Nový Jižní Wales. Na mnoha místech požáry donutily úřady uzavřít silnice, jejichž síť je v oblasti řídká, a řada komunit se tím ocitla zcela odříznutá od světa. V některých městech lidé v obavě z izolace vykoupili zásoby potravin v obchodech, které už neměly co prodávat. Rozsáhlé oblasti se potýkají s výpadky elektrického proudu, což v horkém prostředí mj. znemožňuje používat klimatizační jednotky.

Dnes sice teploty na jihovýchodě Austrálie mírně poklesly, přesto výhled na další dny není optimistický. Ví to i Andrew Crisp, šéf Úřadu pro mimořádné záležitosti státu Victoria. „Takový rozsah požárů prostě nemůžeme zdolat (...) Byla to příroda, která ty ohně způsobila, a jen ona nám může pomoci s nimi skoncovat. Musíme se modlit za déšť,“ odvětil včera lakonicky Crisp na dotaz novinářů týkající se nejbližšího postupu úřadů proti ohni.