Pozice jaderné moci by buď měla být přístupná všem, nebo nikomu, prohlásil Erdogan. Kritizoval také nerovnosti ve světě

NEW YORK Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v úterý na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil, že jaderná moc by buď měla být dostupná pro všechny, nebo zakázána plošně. Napsala o tom agentura Reuters.

„Pozice jaderné mocnosti by buď měla být zakázána, nebo přípustná pro všechny,“ řekl Erdogan na každoročním zasedání světových lídrů.

Erdogan ve svém projevu rovněž uvedl, že mezinárodní společenství postupně přichází o schopnost čelit překážkám jako je chudoba. Označil za neakceptovatelné, že polovina světa je bohatá, zatímco ta druhá žije v chudobě. Zatímco bohaté státy řeší technologický pokrok a obézní populaci, ty chudé se potýkají s podvýživou svých obyvatel, upozornil.

Írán pohrozil, že přestane plnit další závazky z jaderné dohody. Chce prodávat ropu navzdory americkým sankcím „Svět je větší než pětka,“ řekl Erdogan s odkazem na pětici zemí s jadernými zbraněmi, které jsou účastníky dohody o nešíření jaderných zbraní (NPT). Nukleárním arsenálem ale kromě USA, Ruska, Británie, Francie a Číny disponují i další státy, byť některé to oficiálně nedeklarovaly. Turecký prezident také podle listu The Guardian řekl, že Turecko je nejvelkorysejší zemí, pokud jde o humanitární pomoc a poskytování azylu lidem, kteří museli opustit své domovy. V projevu ukázal fotografii tříletého syrského chlapce Ajlana Kurdího, který utonul ve Středozemním moři v roce 2015 a hovořil o 3,6 milionech syrských uprchlíků žijících v Turecku.