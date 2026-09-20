Fico uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“.
„Nemůžeme vysílat signál, že se Slovensko v případě konfliktu bude držet bokem,“ řekl Pellegrini. Poznamenal, že členství v Alianci je spojeno s výhodami a také se závazky.
Pellegrini řekl, že s Ficem o jeho slovech nehovořil, ale že si je vysvětluje jako výzvu, aby alianční země současné vojenské napětí s Ruskem nevyhrocovaly, a tak spor nepřerostl ve válku. „Snažím se vysvětlit si ta slova, abychom nemuseli aktivovat článek pět,“ dodal.
Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden v Prešově vyjádřil obavy o vývoj konfliktu Ruska proti Ukrajině. „Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní,“ řekl ministerský předseda.
Dodal, že udělá vše pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do bojů, byť Bratislavě záleží na spolupráci a na plnění závazků. V této souvislosti hovořil o tom, že stačí, když nějaký dron úmyslně nebo neúmyslně v některé zemi NATO trefí obytný dům nebo zabije civilisty. Poukázal na kolektivní obranu NATO podle článku pět Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena Aliance považuje za útok proti všem.
V sobotu pak ve videu na síti Facebook prohlásil, že někteří západní politici usilují o konflikt mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a Ruskem poté, co selhala strategie zničit Rusko ve válce na Ukrajině. K invazi na Ukrajinu dal přitom rozkaz v únoru 2022 ruský prezident Vladimir Putin, čímž rozpoutal v Evropě největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání.
„Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, i když jde ze strany Ruska o porušení mezinárodního práva, není naší válkou. A není ani válkou NATO,“ řekl Fico. Ve svém vyjádření také uvedl, že vytvořit záminku k rozpoutání války je snadné a že Bratislava nepošle vojáky do boje na základě „vymyšlené záminky“.
Fico plánoval v pátek navštívit Ukrajinu, svou cestu však zrušil a odůvodnil to náhlou nemocí, jejíž povahu neupřesnil. Slovenský premiér dlouhodobě čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Kritici poukazují na to, že se například v květnu zúčastnil v Moskvě oslav konce druhé světové války v Evropě, zatímco Kyjev od počátku ruské invaze nenavštívil.