„Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných, kterým hrozí vyhynutí,“ uvedl mořský biolog Olsi Nika, který stojí v čele nevládní organizace EcoAlbania. Škody způsobené na březích laguny Narta mezi 5. a 30. květnem jsou podle něj šokující.
Podle satelitních snímků získaných AFP je patrné, že v tomto období dělníci vyčistili silnici, odlesnili celou oblast a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Duny v Nartě byly zničeny výstavbou přístupových silnic a do přilehlých pobřežních oblastí nalili pracovníci beton, což ohrožuje mnoho druhů ptáků.
Podle Niky je to opravdová katastrofa pro biodiverzitu na několika stovkách hektarů. „Zásahy do klíčového kanálu mezi lagunou a mořem výrazně narušily výměnu vody, která je nezbytná pro rovnováhu mokřadů,“ popsal.
Ačkoli mobilizace demonstrantů v hlavním městě vedly k pozastavení prací, jsou podle Ferdinanda Bega z Tiranské univerzity „škody na kulturním dědictví, které vznikly již dlouho před zahájením výstavby, z velké části nenapravitelné“. Friedrich Schiemer z Vídeňské univerzity označil deltu za oblast s výjimečnou ochranářskou hodnotou a doplnil, že rozsáhlé projekty cílící na rozvoj cestovního ruchu by mohly „nenapravitelně poškodit její přírodní celistvost“.
O projektu v hodnotě více než 4,5 miliardy eur (téměř 109 miliard Kč) Kushner poprvé hovořil v roce 2024. Počítá s výstavbou luxusních hotelů uprostřed kolonií plameňáků na opuštěném ostrově. Občanské organizace před ním varovaly již několik let.
Rozsáhlý odpor veřejnosti však začal až přibližně před šesti týdny, když se objevil ostnatý drát vymezující hranice komplexu. Demonstrace v oblasti potlačili soukromí bezpečnostní strážci, což spolu s následným prohlášením Ivanky Trumpové, že vlastní osm kilometrů pobřeží přímo naproti ostrovu, vyvolalo pokračující protesty.
Vláda Ediho Ramy, která je u moci již 13 let, označuje stavbu za „nejkrásnější projekt v Evropě“ a obhajuje ho snahou o přilákání mezinárodního kapitálu, vytvoření nových pracovních míst a rozvoj albánského cestovního ruchu s cílem dohnat okolní Černou Horu, Řecko či Chorvatsko.
V polovině června na místo zamířila skupina vědců, aby odhadla škody, které mohou přípravné práce způsobit. V následné petici poukázali na škody způsobené hnízdištím karety obecné, zásahy do kanálu či na dopady na několik druhů ptáků, které jsou na této oblasti závislé při hledání potravy, odpočinku a rozmnožování.
Protesty v Tiraně jsou v posledních týdnech méně časté, demonstrantům ale vyjádřila podporu popová hvězda Dua Lipa, která pochází z rodiny kosovských Albánců. Zpěvačka uvedla, že sdílí obavy ohledně podmínek, za kterých úřady udělují stavební povolení. Albánský zákon byl za tímto účelem v roce 2024 novelizován.
Do debaty ohledně projektu se zapojila i Evropská unie, k níž se chce Albánie připojit. „Ještě před začátkem těchto demonstrací jsme se s Albánií dohodli, že novelizace zákonů o chráněných územích a strategických investicích z roku 2024 budou v letošním roce zrušeny,“ uvedla dříve evropská komisařka pro rozšíření Marta Kosová.