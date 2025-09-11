Prasečí hlavy u mešit měly ve Francii podnítit napětí. Stopa vede na východ Evropy

„Prasečí hlavy umístili cizí státní příslušníci, s jasným úmyslem vyvolat nepokoje v zemi,“ citují francouzská média obžalobu. Dodávají, že cizinci, kteří byli podle dostupných informací dva, ihned po činu opustili zemi přes sousední Belgii.
Na policii se po činu přihlásil také farmář z Normandie, za nímž podle jeho výpovědi přijeli dva cizinci v autě se srbskou registrační značkou a koupili si od něj deset kusů prasečích hlav.
Pomocí záběrů z bezpečnostních kamer pak vyšetřovatelé došli k závěru, že ono auto se srbskou registrační značkou dojelo z Normandie až do Paříže. „Vyšetřování pomocí videokamer prokázalo, že právě v tomto vozidle tito lidé dorazili do Paříže, poblíž čtvrti Oberkampf, v noci z pondělí 8. září na úterý 9. září,“ cituje prohlášení státního zastupitelství deník Le Parisien.
Další záznamy z videokamer pak zachycují muže přímo při činu, jak pokládají prasečí hlavy před několik mešit v rámci pařížské aglomerace. Krom srbských registračních značek údajně také používali chorvatská telefonní čísla, která byla lokalizována po překročení francouzsko-belgické hranice, píše francouzský portál RTL.
Vyšetřování činu tak nyní probíhá pod kvalifikací „násilí vůči etnické skupině, národu, náboženství nebo rase, spáchané za účelem prosazování zájmů cizí mocnosti“, a jako „veřejné podněcování nenávisti vůči původu, etnické příslušnosti nebo náboženství“.
Prasečí hlavy, které islámské náboženství považuje za nečisté, byly objeveny v úterý ráno v Paříži před mešitami v 15., 18. a 20. obvodu. Na jedné z této hlav byl modrým sprejem napsán nápis „Macron“, tedy příjmení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
Francie má jednu z největších muslimských menšin v Evropě. Čítá přibližně šest milionů lidí. Francouzští politici napříč spektrem čin odsoudili jako rasistický, plný nenávisti a muslimské komunitě vyjádřili solidaritu. Podobné činy se ve Francii staly několikrát. V loňském roce nalezli hlavu prasete před sídlem muslimské asociace v Pas-de-Calais, v roce 2019 na staveništi mešity v departementu Dordogne a v roce 2017 před mešitou v departementu Marne.