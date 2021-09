Rybáře na Elbě překvapil bizarní úlovek. Žralok s prasečím vzezřením je velmi vzácný

Ve vodě vypadá jako každý jiný žralok. Světloun ostnatý je rychlý, mrštný lovec se štíhlou, ostře vystupující hřbetní ploutví na zádech. „Jakmile se ale na jeho hlavu zadíváte pozorněji, všimnete si, že se jeho rypec nápadně podobá vepři,“ píše portál Live Science.



A deep-sea creature with body of a shark and the face of a pig was pulled out of the water by Italian naval officers. It was spotted on naval vessel floating in the waters at the Darsena Medicea marina in Portoferraio. It was identified as an extremely rare Angular roughshark.

