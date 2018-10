‚Pravidla platí pro všechny,‘ říkají evropští ministři. Italský rozpočet vyvolává obavy

LUCEMBURK/BRUSEL Obavy, které by bylo dobré co nejdříve rozptýlit, vyvolávají vyjádření italské vlády o plánech na podobu rozpočtu země pro příští rok. Po pondělním jednání ministrů financí zemí platících eurem to novinářům řekl předseda této schůzky Mario Centeno. Už odpoledne někteří z ministrů v souvislosti s plány Říma na vysoký deficit upozorňovali, že pravidla by měla v eurozóně platit pro všechny stejně.

Centeno uvedl, že italský ministr Giovanni Tria v pondělí kolegům záměry a strategii nové italské vlády objasňoval přes to, že téma vůbec formálně nebylo na pořadu jednání. Komisař pro měnové otázky, daně a cla Pierre Moscovici po schůzce doufá, že vláda v Římě bude k italským občanům upřímná a otevřená ohledně všech dopadů svých rozpočtových záměrů.



Italská vláda má podle pravidel známých označovaných jako Evropský semestr čas do poloviny října na předložení své konkrétní představy o rozpočtu na příští rok. „Podrobné hodnocení můžeme udělat až poté, dopředu ne,“ upozornil Moscovici s tím, že komise jako vždy dává přednost dialogu s italskou stranou.

Nová italská vláda oznámila koncem minulého týdne, že na příští rok chystá schodek státního rozpočtu 2,4 procenta hrubého domácího produktu. To je třikrát více, než byl cíl předchozí vlády a při zadlužení země ve výši 130 procent HDP by to nejspíš vedlo ke střetu s Evropskou komisí kvůli udržitelnosti italských veřejných financí.

Zadlužená Itálie

„Italská vláda moc dobře ví, co její plány znamenají. Vědí to velmi dobře a je to jejich odpovědnost,“ prohlásil komisař. Zvyšování veřejných výdajů podle něj není složité a může přinést popularitu. „Ale nakonec to celé někdo bude muset zaplatit. Což je odpověď, kterou by vlády měly umět dát. Itálie má po Řecku v eurozóně už nyní největší veřejné zadlužení a je její jedinou zemí, která plánuje pro příští rok vyšší výdajovou část rozpočtu,“ varoval Moscovici. Otázkou tak podle něj je, zda se zemi vyššími výdaji podaří odpovídajícím způsobem nastartovat hospodářský růst i pro další roky.

Komisař poznamenal, že cílem evropských rozpočtových pravidel není vnucovat někomu úsporná opatření proti jeho vůli a komise byla ostatně v minulosti obviňována, že je v této věci laxní. „Naše pravidla jsou rozumná a nebrání vydávat peníze v sociální oblasti. Nechceme italské vláda bránit v zavádění politik mířících k větší sociální spravedlnosti či k podpoře růstu,“ řekl Moscovici.

Trhy na rozpočet už začaly reagovat

„Stále není jasných mnoho detailů a rozhovory (v Itálii) pokračují. Ale už jsme viděli reakci trhu. Měli bychom si počkat, až bude jasnější obrázek. Pak je na komisi, aby řekla svůj názor při zohlednění pravidel, na kterých jsme se všichni dohodli,“ upozornil v pondělí například nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra.

Jeho finský kolega Petteri Orpo poznamenal, že pravidla platí pro všechny země eurozóny. „Jsem znepokojený. Ale jsem si také jist, že vědí, co je potřeba udělat,“ poznamenal.

Italský ministr financí Giovanni Tria při příchodu jen stručně řekl, že své kolegy hodlá informovat o tom, co se v Římě nyní odehrává.