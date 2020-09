OSN vyzývá Nigérii, aby nepopravila zpěváka za rouhačskou píseň. Jde o porušení lidských práv

„Hudba není zločin,“ uvádí se ve společném prohlášení právních expertů OSN k případu zpěváka jménem Yahaya Aminu Sharif. Toho minulý měsíc odsoudil ve městě Kano soudem, který uplatňuje muslimské právo. Hudebník píseň nahrál a sdílel prostřednictvím služby WhatsApp.



„Uplatňování trestu smrti za umělecký projev nebo za sdílení písně na internetu je jasným porušením mezinárodních zákonů o lidských právech i nigerijské ústavy,“ uvedla zvláštní zpravodajka pro kulturní práva Karima Bennouneová.

Právní experti uvedli, že Nigérie by trest smrti nad zpěvákem měla zrušit a zajistit jeho bezpečnost po dobu, než bude vyřízeno jeho odvolání proti verdiktu.

Mluvčí justičního úřadu ve státě Kano uvedl, že mu není známo, že zpěvák podal odvolání. Pod tento úřad spadají jak civilní soudy, tak i ty, které se řídí právem šaría.

Nedávno vzbudil pozornost případ, kdy soud ve státě Kano poslal na deset roků do vězení 13letého chlapce za rouhačské výroky pronesené během hádky. Rozsudek kritizovali ochránci lidských práv i dětský fond OSN UNICEF. Ředitel muzea v někdejším nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim Piotr Cywiński a desítky dalších dobrovolníků se nabídli, že se o chlapcův trest „podělí“.

Music is not a crime. UN experts call on #Nigerian authorities to immediately release Yahaya Sharif-Aminu – a 22-year-old singer sentenced to death over an allegedly blasphemous song shared on #WhatsApp.



Learn more: https://t.co/YFGcnsoU9b#AbolishBlasphemyLaws pic.twitter.com/dpQc5zEXhH