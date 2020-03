Prázdná kongresová centra, hotely a ubytovny. Armáda v USA je přebuduje na stovky provizorních nemocnic

New York Ve Spojených státech mají být v dohledné době vybudovány stovky provizorních nemocnic, které by měly zvládnout očekávaný velký nápor nemocných vyvolaný koronavirem. Odborníci americké armády podle agentury Reuters vyhledávají volné kapacity v hotelích, ubytovnách a kongresových střediscích v naději, že se jim podaří zřídit přes 340 provizorních nemocnic.

Armádní ženijní útvary během jednoho týdne změnily jedno z největších newyorských kongresových center v nemocnici s tisícem lůžek. Podle předpovědi, kterou má v úterý zveřejnit Bílý dům, si epidemie může v USA vyžádat 100 000 až 200 000 obětí. Počet mrtvých zatím překonal hranici 3000 a je už vyšší, než počet obětí teroristického útoku na New York a Washington v září 2001.



V newyorských nemocnicích je celkem 20 000 lůžek a provizorní prostory mají umožnit, aby nemocnice mohly co nejvíc péče věnovat nakaženým. „Potřebujeme co největší pomoc armády,“ řekl newyorský starosta Bill de Blasio televizi NBC. „Potřebujeme vojáky v neděli, abychom v příštích dvou týdnech zvládli očekávanou kulminaci,“ dodal.

Nové kapacity vznikají i v dalších městech. Do přístavu v Los Angeles dorazila armádní zdravotnická loď USNS Mercy, v New Orleansu odvážejí nemocné do kongresového centra, které v roce 2005 přijímalo uprchlíky po ničivém hurikánu Katrina.

Do nejhůře zasaženého státu New York dorazila loď amerického námořnictva USNS Comfort, kterou sem poslal prezident Trump, aby pomáhala přeplněným nemocnicím. Dle informací ČT vzniká jedna z provizorních nemocnic přímo v přístavu, kde loď kotví.