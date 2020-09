Před Movemberem přichází Stoptober. Britové opět vyzývají k odložení cigaret, v době pandemie se jim to daří

Londýn/Praha Podíl lidí, kterým se letos v Británii úspěšně povedlo přestat kouřit, je nejvyšší za více než deset let, ukazuje nová studie. Z výpočtů veřejné zdravotní organizace Action on Smoking and Health (Ash) vyplývá, že více jak jeden milion Britů ve Spojeném království přestal kouřit během pandemie covid-19. K dalšímu odložení tabáku má v říjnu pomoci osvětová kampaň Stoptober.

Data pocházejí od výzkumné veřejné školy University College London (UCL), což je největší instituce postgraduálního studia (podle počtu zapsaných studentů) ve Velké Británii. Dle čísel v roce 2020 došlo v Británii k nárůstu úspěšnosti těch, kdo se rozhodli přestat kouřit, a sice z 14 % na 23 %, což je nejvyšší hodnota nejméně od roku 2007, píše deník The Guardian.

Celkově také došlo k nárůstu lidí, kteří se snažili přestat kouřit, od roku 2019 jich přibylo o 22 %. Odborníci uvedli, že jejich postoje změnila pandemie nového koronaviru. Celkový počet kuřáků oproti nekouřícímu zbytku národa je na historickém minimu: 13,9 %. Aktuální data ohledně kuřáctví pro Českou republiku zatím nejsou k mání. Jak sdělila vedoucí komunikace Ministerstva zdravotnictví ČR Renata Povolná, tak „státní zdravotní ústav bude data sbírat v rámci každoročního pravidelného šetření koncem roku 2020.“ Sklenkou vína proti demenci. Experti představili tucet rizik, jejichž eliminace má zabránit nástupu nemoci Různé britské zdravotnické organizace včetně nadace pro osoby zasažené onemocněním plic, nadace pro osoby zasažené onemocněním srdce, Ústavu pro výzkum rakoviny a právě Ash podpořily kampaň Stoptober požadující, aby se více osob odhodlalo opustit své kuřácké návyky. Kampaň vyzývá lidi, aby odložili během října cigarety po dobu 28 dnů, což podle vědeckých průzkumů pětinásobně zvyšuje šanci, že s kouřením opravdu skončí. Vedoucí programu kontroly tabáku ve vládní Agentuře veřejného zdraví Scott Crosby sdělil novinářům: „Stoptober je zpět, jedná se již o devátý ročník a kvůli pandemii je trochu jiný. V tuto chvíli tu máme virové respirační onemocnění a to, co můžete udělat, abyste ochránili své zdraví a posílili imunitní systém, je přestat. Je to ta nejlepší věc, kterou můžete udělat pro své zdraví, za jakýchkoliv časů, nejen během pandemie. Opravdu se snažíme zvýšit povědomí o poškození dýchacích cest, které kouření způsobuje.“ Kampaň Stoptober názvem nápadně připomíná další podobnou iniciativu Movember. Ta probíhá v průběhu listopadu s cílem zvýšit povědomí o zdravotních problémech mužů a zlepšit jejich prevenci.