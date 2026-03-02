Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu 28. února 2026 útok na Írán. Írán odpověděl vystřelením několika raket na americké cíle na Blízkém východě. Proč vůbec vznikl ozbrojený konflikt?
Proč USA a Izrael útočí na Írán
Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa má vojenská akce zabránit íránskému režimu získat jadernou zbraň. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí.
Íránský jaderný program
Írán obohacuje uran na 60 procent. K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.
Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán disponuje okolo 400 kilogramy uranu obohaceného na 60 procent.
Změna režimu
Cílem úderů je teroristický režim, který nemá žádnou legitimitu a spěje ke svému konci, uvedl německý kancléř Friedrich Merz.
Loni v prosinci vypukly v Teheránu protesty obchodníků rozhořčených poklesem hodnoty měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7 000 lidí. Více než 53 000 jich bylo zatčeno. Kvůli přerušení internetového spojení bylo složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů.
Už před vlnou demonstrací prudce vzrostl počet poprav v zemi na úroveň, jakou země nezaznamenala od roku 1989. V roce 2025 popravily úřady k 21. říjnu nejméně 1 176 lidí, průměrně čtyři denně, uvedl Úřad OSN pro lidská práva.
Co se o víkendu stalo
Izrael a Spojené státy v sobotu 28. února ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Operace dostala název Epic Fury (Epická zuřivost).
- Izraelské a americké údery zasáhly desítky vojenských cílů.
- Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu.
- Kromě Izraele útočil Írán také na Omán (přístav Dakm), Spojené arabské emiráty (Dubaj, přístav Džabal Ali, letiště v Abú Zabí), Bahrajn (Manáma), Kuvajt (mezinárodní letiště), Jordánsko, Libanon, Kypr (útok na základnu) a Sýrii.
Kdo byl zabit
Při útocích bylo zabito 48 vysokých představitelů Íránu a členů bezpečnostních složek.
- Íránský duchovní vůdce, bělovousý klerik ajatolláh Alí Sejjed Chameneí, byl nejvyšší autoritou v zemi. O osudu muslimského státu s jadernými ambicemi tento muž rozhodoval již více než 35 let.
- Hosejn Džabal Ameliján – šéf Organizace pro obranný vývoj a výzkum (SPND) zapojené do íránského programu vývoje jaderných zbraní
- Salah Asadí – vysoký zpravodajský důstojník generálního štábu ozbrojených síl, šéf vojenského zpravodajství krizového velení
- Abdar Rahím Musáví – náčelník generálního štábu armády
- Azíz Násirzádí – ministr obrany
- Mohammad Pakpúr – velitel íránských revolučních gard
- Alí Šamchání – poradce nejvyššího vůdce Chameneího pro politické, vojenské a jaderné záležitosti a tajemník íránské obranné rady
- Mahmúd Ahmadínežád – bývalý íránský prezident, který v minulosti mimo jiné popíral holokaust a předpovídal brzké zničení Izraele.
Smrt ajatolláha odsoudilo libanonské hnutí Hizballáh, palestinské teroristické hnutí Hamás to označilo za ohavný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin nazval zabití Chameneího a členů jeho rodiny cynickou vraždou porušující normy morálky a mezinárodního práva.
Při americko-izraelských masivních náletech byla zasažena dívčí škola na jihu země, která ležela poblíž kasáren islámských revolučních gard. Zahynulo nejméně 165 lidí.
Jaká je situace v Dubaji a dalších letoviscích
V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly slyšet výbuchy. Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka. Od začátku íránských útoků bylo ve Spojených arabských emirátech odraženo 132 balistických raket a 195 bezpilotních letounů.
Globální letecká doprava je kvůli pokračujícím úderům silně narušena. Od soboty byly postiženy tisíce letů. Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena.
Zasažena je také vodní doprava, která se v Hormuzském průlivu z velké části zastavila. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.
Co bude dál? Reakce Trumpa a Evropy
Americký prezident Trump vyjádřil ochotu jednat s těmi představiteli íránského režimu, kteří přežili. Tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání ale odvětil, že Írán s USA nebude jednat.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil počínání Izraele a USA jako „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“. Rusko postavilo jedinou funkční jadernou elektrárnu v Íránu, a to v Búšehru. Pracují v něm ruští zaměstnanci.
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, pochválil Trumpa za údery na Írán a nabídl plán pro novou reformu Íránu.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po nedělním jednání s představiteli Kataru, Saúdské Arábie, Jordánska a Bahrajnu uvedla, že smrt Chamenejího otevírá cestu pro nový politický režim, který by Íráncům přinesl více svobody.
Německo, Francie a Británie ve společném prohlášení uvedly, že jsou připraveny chránit své zájmy a zájmy svých spojenců na Blízkém východě. V případě potřeby by to mohlo být i pomocí „přiměřených vojenských obranných opatření“. Londýn vyhověl americké žádosti o využívání britských vojenských základen k „obranným“ úderům na íránský raketový program.