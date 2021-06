PŘEHLEDNĚ: Delta vede k omezením. Které země přistoupily kvůli agresivnější variantě viru k uzávěrám?

Evropa Madrid zaznamenal čtyři stovky nově nakažených, zejména u školáků. Rychlé rozšíření mutace delta způsobila také částečný lockdown v Lisabonu.

Španělsko

Stovky mladých Španělů se v minulých dnech nakazily covidem při oslavách na Mallorce, přičemž nákaza se mezitím rozšířila do celé země. Například metropolitní region Madrid zaznamenal čtyři stovky nově nakažených, zejména u školáků. Více než tři tisíce lidí, většinou rodinných příslušníků nebo spolužáků, muselo kvůli tomu nastoupit do karantény. Epidemiologové dávají prudký nárůst do souvislosti s delta variantou koronaviru, která je výrazně nakažlivější. Situace ve Španělsku, které si během loňské první vlny prošlo velmi přísnou uzávěrou, byla v minulých měsících velmi stabilní, vláda postupně rozvolňovala i s cílem pomoci cestovnímu ruchu. Zdá se však, že s turisty se do země znovu vrátila i infekce.