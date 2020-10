PŘEHLEDNĚ: Pandemie přitvrzuje všude. Jak si vedou ostatní státy v boji s koronavirem

PRAHA/PAŘÍŽ/LONDÝN Česká republika v pátek překročila magickou hranici deseti tisíc nakažených, když jich přibylo rovnou 11 105. V poměrném počtu nakažených na počet obyvatel je Česko druhé nejhorší v Evropě, hned za maličkatou Andorrou, a na našem území přibývá poměrně zhruba jedenáctkrát více případů než v Německu. Podívejte se, jak se situace vyvíjí v zemích, které byly na jaře v souvislosti s pandemií nejvíce skloňovány.

Česká republika, ve které byl v pátek zaznamenán covid-19 u rekordních 11.105 nakažených, má za uplynulý týden 50 740 nových případů. S téměř 475 případy na 100 000 obyvatel je na tom ČR ve srovnání se sousedy nejhůře. Vykazuje v přepočtu na 100 000 lidí zhruba jedenáctinásobek proti Německu, které má za uplynulý týden zhruba 44 nových případů na 100 000 obyvatel, což je nejméně ze sousedních zemí. Slovensko má například zhruba 172 nakažených na sto tisíc obyvatel.



Německo

Jak už bylo uvedeno výše, Německo má výrazně menší poměrný počet nakažených než Česká republika. I v absolutních hodnotách zde přibývá výrazně méně nakažených než v Česku. Za poslední týden u našich západních sousedů přibylo 36 168, zatímco v Česku se jedná o 50 740 případů. Přírůstky okolo necelých osmi tisíc z poledních dnů jsou i tak pro Německo bezprecedentně vysoké.

Úmrtí s covidem-19 v Německu za poslední den přibylo 33, čímž bilance mrtvých od začátku pandemie vystoupila na 9767. Nakažených země dosud zaznamenala 356 387. Zhruba 290 000 lidí se v Německu podle odhadů RKI z koronavirové nákazy zotavilo.



Ke zpřísnění protikoronavirových opatření přistupují některé německé oblasti. Restaurace v Hamburku budou muset od soboty zavřít ve 23:00 a otevřít budou smět nejdříve v 5:00. Během této doby bude také zakázáno prodávat alkohol. Nově se budou muset gastronomické provozy zavírat ve 23:00 také v okresech považovaných za ohniska nákazy v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.



Lidé s rouškami na hlavním nádraží v Berlíně.

V Německu rovněž začne platit aktualizovaný seznam rizikových oblastí, na kterém se nově ocitlo mimo jiné i celé Slovensko; to v pátek poprvé zaznamenalo více než 2000 nově nakažených koronavirem za den. Západ Německa by mohl začít přijímat vážně nemocné ze značně postiženého Nizozemska.



Slovensko

Denní přírůstek potvrzených případů nákazy koronavirem na Slovensku ve čtvrtek poprvé překonal hranici 2000 osob. V pětimilionové zemi pod Tatrami přibylo 2075 infikovaných při rekordním počtu 14 010 provedených testů.

Skokový nárůst nakažených laboratoře zaznamenaly minulý týden, kdy poprvé za jeden den testy zjistily přes 1000 infikovaných. Dosavadní maximum ze středy tohoto týdne bylo 1929 potvrzených případů nákazy.

Slovensko na začátku října začalo postupně zpřísňovat karanténní opatření. Země vyhlásila nouzový stav, který například umožňuje nasadit zdravotníky do práce i bez jejich souhlasu, rovněž zakázalo shromažďování více než šesti osob kromě členů jedné domácnosti.

Nová omezení naposledy vstoupila v platnost ve čtvrtek. Až na výjimky je na Slovensku zakázáno pořádání hromadných akcí, roušky jsou povinné ve městech a obcích i venku. Restaurace nemohou podávat jídlo ve svých vnitřních prostorech a platí omezení počtu zákazníků, kteří se v jednom okamžiku mohou nacházet v prodejnách.

Francie

Francie ohlásila za minulých 24 hodin 25 086 nových nákaz koronavirem a 122 úmrtí infikovaných lidí. V případě nakažených covidem-19 je údaj o více než 5000 infikovaných nižší než v předchozím dni, mrtvých ale skoro 40 přibylo.

Čtvrteční údaj 30 621 nových případů byl první, kdy 67milionová Francie ohlásila více než 30 000 nových případů za den. Podle ministerstva zdravotnictví se pozitivních vrací téměř 13 procent provedených testů.

Zdravotnicí na francouzském letišti poblíž Paříže.

V zemi se prověřuje více než 1600 ohnisek nákazy a za minulých sedm dní bylo nutné hospitalizovat skoro 7000 lidí. Francie má od začátku epidemie potvrzenu nákazu podle Univerzity Johnse Hopkinse u více než 850 tisíc lidí a zemřelo přes 33 tisíc infikovaných.



Od páteční půlnoci začal platit noční zákaz vycházení, vyhlášený pro další dny mezi 21:00 a 6:00 hodinou, v devíti největších městech. Omezení postihne asi 20 milionů Francouzů. Do platnosti vstoupil i zdravotní nouzový stav. Francie pošle do ulic 12 000 příslušníků policie navíc, aby na dodržování zákazu vycházení dohlíželi.

Velká Británie

Británie naposledy hlásila přírůstek zhruba 15 650 nakažených za 24 hodin a úmrtí 136 pacientů, u nichž byl virus potvrzen v minulých 28 hodinách. Co do počtu nakažených i mrtvých jde o pokles, protože v předchozím dni měla Británie 18 980 nových případů a 138 úmrtí. Celkově se v zemi nakazilo přes 676 tisíc lidí a zemřelo více než 43 300 lidí.

Značka, která v Londýně upozorňuje, že v daném místě je vysoké riziko nákazy koronavirem.

Británie zavádí omezení lokálně podle vývoje nákazy v jednotlivých místech. Ode dneška zpřísňuje nařízení Londýn, který se zařadí do prostředního ze tří stupňů systému varování. Ve vnitřních prostorách se nebudou moci scházet členové více domácností a schůzky budou zakázány i v hospodách a restauracích.

Itálie

Denní přírůstek potvrzených případů koronaviru v Itálii poprvé od počátku epidemie překonal hranici 10 000, oznámilo v sobotu tamní ministerstvo zdravotnictví. Předchozí rekordní bilanci 8804 nakažených jihoevropská země oznámila ve čtvrtek. Na komplikace spojené s covidem-19 již po celém světě zemřelo přes 1,1 milionu pacientů, informovala na základě svých výpočtů agentura AFP.

Itálie znovu zpřísnila omezení platná kvůli šíření koronaviru už během tohoto týdne, nová pravidla se týkají zejména pořádání oslav a večírků, ale také nočního života. Vyplývá to z dekretu, který po dohodě s vedením regionů v noci na dnešek podepsal premiér Giuseppe Conte. Ten zároveň v pondělí vyloučil další celostátní karanténu podobnou té, která v 60milionové zemi platila na jaře.

Pasažéři hromadné dopravy v Říme musí mít nasazenou roušku.

Nová opatření například zakazují pořádání oslav v restauracích, počet hostů na svatbách omezují na 30 a zkracují provozní dobu hospod a barů do půlnoci. Od 21:00 už lidé v podnicích budou obslouženi jen tehdy, pokud budou sedět u stolů. Vláda také důrazně doporučila omezit počet účastníků soukromých oslav maximálně na šest nebo během těchto akcí nosit roušky. Školy nesmějí pořádat výlety. Podle agentury ANSA mají nová pravidla platit nejméně 30 dní. Už od minulého týdne je v Itálii povinné nošení roušek i venku.

Španělsko

Španělsko tento týden hlásilo přírůstky kolem dvanácti až třinácti tisíc případů za den a více než stovku úmrtí denně. Podle epidemiologa Fernanda Simóna se ale nyní situace pomalu stabilizuje. „Za posledních sedm dní zemřelo 494 lidí. Je možné, že se nacházíme ve fázi stabilizace, ale to se uvidí v příštích dnech,“ řekl na pravidelné tiskové konferenci Simón.

V nemocnicích je nyní ve Španělsku přes 11 500 pacientů s covidem-19, na 1700 z nich na jednotkách intenzivní péče. Podle Simóna tak je kapacita intenzivních lůžek naplněna z necelé pětiny, takže v tomto ohledu je oproti jarním měsícům nápor na nemocnice mnohem menší. V 47milionovém Španělsku se od začátku epidemie infikovalo přes 920 000 lidí, na 33 500 z nich zemřelo.

Španělští zdravotníci prochází dezinfekcí u nemocnice v Leganesu (poblíž Madridu)

Španělský region Katalánsko zavřel na dva týdny bary a restaurace, aby omezil nárůst případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Povolen je pouze prodej jídla s sebou, informoval deník La Vanguardia s odvoláním na oznámení regionální vlády. Podle něj nová opatření zahrnují i omezení návštěvnosti větších obchodů na 30 procent.



Katalánsko je druhým nejpostiženějším regionem Španělska v této pandemii pod madridském autonomním regionu, kde se situace v posledních týdnech natolik zhoršila, že španělská vláda vyhlásila v metropoli a dalších osmi městech regionu výjimečný stav na dva týdny, tedy do 24. října. Proti tomu protestuje madridská regionální vláda, která prosazuje uzavírky pouze v takzvaných zdravotnických zónách, a ne v celých městech.

Také severošpanělská Galicie už ve středu zpřísnila opatření proti koronaviru - omezila shlukování lidí na veřejnosti na maximálně deset lidí a vyhlásila karanténní opatření ve třech obcích v oblasti města Ourense.

Nizozemsko

Nizozemsko hlásí rekordní denní přírůstek nákazy koronavirem, za posledních 24 hodin se virus potvrdil u 7984 lidí. Informovala o tom v pátek agentura Reuters s odvoláním na institut veřejného zdraví RIVM. V Nizozemsku, které má 17,5 milionu obyvatel, se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) od začátku pandemie virem nakazilo 217 783 lidí, přičemž 6765 jich s nemocí covid-19 zemřelo.

V ulicích Amsterdamu někteří lidé roušky nosí, jiní zase ne.

Země ve středu výrazně zpřísnila protikoronavirová opatření, zavřít musely bary a restaurace. Vlnu kritiky vzbudila v pátek zpráva, že královská rodina odletěla na podzimní prázdniny do Řecka poté, co vláda vyzvala obyvatele, aby cestovali co nejméně. V pátek večer královský pár ohlásil, že pobyt na jihu Evropy ruší.



Belgie

V Belgii, která má 11,5 milionu obyvatel, rychle přibývá nakažených a nemocnice se obávají, že jim dojdou lůžka na JIP. Belgie je co do rychlosti šíření nákazy po Česku momentálně druhou nejvíce postiženou zemí v Evropě. Belgie ve středu oznámila více než 8000 infikovaných za den, přičemž celkem se tam podle JHU nakazilo dosud 191 959 lidí, s nemocí covid-19 jich zemřelo 10 327.

Žena s rouškou v ulicích Bruselu.

Belgická vláda v pátek oznámila zpřísnění opatření, včetně nočního zákazu vycházení. „Nadcházející týdny budou velmi těžké, ale musíme tato opatření přijmout, abychom zabránili nejhoršímu,“ uvedl belgický premiér Alexander De Croo, jehož kabinet vyhlásil zákaz vycházení mezi půlnocí a pátou hodinou ranní. Kromě toho na čtyři týdny uzavře bary a restaurace, zakáže prodej alkoholu po osmé hodině večerní, nařídí práci z domova většině firem a lidem povolí blízký kontakt mimo domov pouze s jedním člověkem. Nová opatření začnou platit od pondělí.



Švédsko

Počet lidí, kteří se od začátku epidemie nakazili koronavirem, překonal ve Švédsku hranici 100 000. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na místní zdravotnické úřady. V podobně lidnaté České republice byla hranice 100 000 nakažených prolomena 8. října, tedy o pět dní dříve.

V boji proti infekci jde Švédsko jinou cestou než většina evropských států a po celou dobu epidemie nechává většinu škol, restaurací a dalších zařízení otevřených. Právě tento přístup se během jarní první vlny pandemie dočkal na jedné straně obdivu, na straně druhé hojné kritiky, protože sice ekonomika nedostala tak velkou ránu, za to ve Švédsku umíralo v poměru s počtem obyvatel hodně lidí.

Za pondělí například ve Švédsku přibylo 2203 nových případů infekce, čímž se jejich celkové množství zvýšilo na 100 654. Počet pacientů, kteří s nemocí covid-19 zemřeli, stoupl o pět na 5899.

Maďarsko

Maďarsko tento týden „překonalo“ dva koronavirové milníky: od počátku epidemie se koronavirus potvrdil u více než 40 000 lidí a zemřelo přes 1000 nakažených. Ke středě bylo v Maďarsku, které má 9,7 milionu obyvatel, přes 44 tisíc aktivních případů nákazy. V nemocnici bylo více než 1500 infikovaných, z toho 185 na jednotkách intenzivní péče.

Podle agentury Reuters čelí nyní vláda premiéra Viktora Orbána kritice některých odborníků, podle kterých země příliš málo testuje. „Nikdo neví, kolik přesně případů máme,“ varoval epidemiolog András Csilek. „Náš zdravotnický systém není schopen více testovat,“ dodal. Maďarsko podle Csileka v posledních týdnech testuje asi 10 000 lidí denně.

V Budapešti s dezinfikací domovů pro seniory pomáhá hygienikům armáda.

Orbánova vláda ale kritiku od předního epidemiologa odmítla. „Testujeme tolik lidí, kolik považují odborníci za přiměřené,“ prohlásil vládní mluvčí.



Maďarsko má od začátku září zavřené hranice pro cizince. Výjimka pro občany zbývajících zemí visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska a Polska, zůstává v platnosti. Výjimky platí i pro takzvané pendlery, dále pro služební cesty nebo účastníky kulturních a sportovních akcí.

„Soudíme, že zrušení dříve zavedených omezení platných pro naše hranice by vedlo ke zhoršení epidemické situace,“ řekl v pondělí podle agentury APA šéf maďarské diplomacie.

Chorvatsko

Chorvatsko za posledních 24 hodin zaznamenalo 1131 případů nákazy koronavirem, čímž poprvé od začátku epidemie překonalo hranici 1000 nových infekcí za den. Uvedl to v pátek krizový štáb pro boj s koronavirem. V zemi panují obavy, zda místní zdravotnictví vydrží nápor pacientů. Celkově se v zemi s více než čtyřmi miliony obyvatel nakazilo více než 24 tisíc lidí, z toho 355 infikovaných osob zemřelo, z toho jedna za poslední den.

Zdravotník v ochranném obleku prochází ulicemi Záhřebu.

V posledních deseti dnech přibývalo v Chorvatsku na 300 případů denně, trend se i zde mění. Už ve čtvrtek bylo zaznamenáno za den 793 infekcí, v sobotu šlo dokonce o 1096 případů.



Země, jejíž hospodářství do značné míry závisí na cestovním ruchu, tento týden zpřísnila opatření ve snaze zpomalit šíření nákazy. Ve vnitřních veřejných prostorách platí povinnost nosit roušky a snížila se i maximální povolená kapacita restaurací a barů. Pracovní doba je omezena do půlnoci, veřejná shromáždění s více než 50 lidmi vyžadují zvláštní povolení, uvedla agentura Reuters.

Rekordy hlásí taky sousední Slovinsko a Bosna, Srbsko nařídilo roušky i venku.