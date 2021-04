Ulice Severního Irska jsou znovu v plamenech. Co rozdmýchalo spory mezi unionisty a nacionalisty?

BELFAST/PRAHA Severním Irskem otřásají nepokoje. Jednotlivých příčin je více, rozbuškou se stal zřejmě covid-19, ale podle britských médií jde zejména o dozvuky brexitu. Zatímco katoličtí nacionalisté touží po sjednocení s Irskem, protestantští unionisté, někdy též nazýváni jako loajalisté, by rádi setrvali ve svazku s Anglií, Skotskem a Walesem.

„Jsou to scény, které jsme dlouho neviděli. Scény, jež mnoho lidí považovalo za součást historie. Myslím, že je potřeba společného úsilí, abychom rozptýlili napětí,“ komentoval v týdnu dění irský ministr zahraničí Simon Coveney a vyzýval severoirské lídry, aby udělali maximum pro snížení napětí v ulicích.

Letos to je totiž třiadvacet let od takzvané Velkopáteční mírové dohody znamenající ukončení konfliktu mezi znesvářenými stranami. Spory však opět ožívají. Server Lidovky.cz na následujících řádcích nabídne přehled odpovědí na nejpalčivější otázky týkající se nepokojů.

Kdy nepokoje začaly?

Násilí vypuklo 29. března v oblasti Londonderry nakloněné unionistům. Od té doby například v částech metropole Belfastu po sobě lidé házeli cihly či zápalné lahve přes takzvané mírové zdi, které oddělují části města tradičně obývané unionisty a nacionalisty. Během noci ze čtvrtka na pátek dokonce tamní policie poprvé po šesti letech použila vodní děla, aby rozehnala demonstranty.

Nepokoje propukají takřka každou noc a zraněno při nich bylo podle agentury AP už přes sedmdesát příslušníků bezpečnostních složek. Další desítky lidí pak z řad běžné populace.

Jaký je důvod násilí v ulicích?

Podle britských médií je důvodem současných nepokojů zejména brexit. Po vystoupení Velké Británie došlo ke sjednání takzvaného severoirského protokolu mezi Velkou Británií, Evropskou unií a Irskou republikou. V praxi to znamená, že mezi Severním Irskem a Irskem není tvrdá hranice. Severní Irsko je ústavně součástí Spojeného království, ale zůstává uvnitř Evropské celní unie. Důsledky jsou ovšem takové, že EU kvůli zachování pravidel trhu žádá od britské vlády uvalení celních kontrol na obchod mezi britskými firmami a Severním Irskem. Mnoho těchto firem proto přestalo na severoirský trh vyvážet zboží, což dlouhodobě způsobuje napětí ve společnosti.

Za „spouštěč“ násilností však lze podle Sky News označit porušení opatření týkajících se onemocnění covid-19. Tehdy se přední nacionalisté ze silné politické strany Sinn Féin účastnili pohřbu bývalého člena Prozatímní irské republikánské armády (IRA) Bobbyho Storeyeho.

„Asi dva tisíce truchlících lemovaly ulice, když přísná omezení týkající se covidu-19 znamenaly, že se lidé nemohou shromažďovat na veřejnosti,“ píše britský server. Minulý týden navíc policisté oznámili, že účastníci nebudou nijak potrestáni. Unionisté cítí křivdu a nadržování policie nacionalistům, čemuž dle médií napomohla také razie proti obchodníkům s drogami rekrutovaných právě z řad unionistů.

Jaké strany se v násilnostech nejvíce angažují?

Podle odborníků zatím neexistují žádné jasné důkazy, které by vedly ke zjištění, že za násilnostmi stojí nějaká organizovaná skupina. Faktem však zůstává, že se nepokoje odehrávají spíše tam, kde mají velký vliv kriminální struktury napojené na loajalistické polovojenské jednotky.

Podle místní policie se většina výtržností odehrává ve skupinách od dvaceti do čtyřiceti lidí. Vysoce postavený policista v zemi Jonathan Roberts pak upozorňuje na alarmující fakt, že se do násilností zapojují i neplnoletí. „Děti ve věku třinácti nebo čtrnácti let byly povzbuzovány a podporovány dospělými, kteří přihlíželi a tleskali jim.“