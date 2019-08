Přehledně: hlavní aktéři skandální kauzy Jeffreyho Epsteina. Od mrtvého miliardáře se teď všichni distancují

New York/Praha Reportéři ze CNN dali dohromady hlavní postavy kriminální kauzy kolem amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který před pár dny spáchal ve vězení sebevraždu. Tyto osoby Epsteinovi údajně pomáhaly zajišťovat stálý přísun nezletilých dívek a on je měl zneužívat. CNN zároveň připomenula, co mají s Epsteinem společného osobnosti jako Donald Trump, Bill Clinton či britský princ Andrew.

Stránka 1 ze 8 Další stránka

Někdejší Epsteinovi známí, snad i přátelé, mají jedno společné – po provalení skandálu se snaží od finančníka zcela distancovat. Nicéméně část jeho kolegů a přátel se však podezřením ve skandálním případu nevyhnou.

Prokurátor newyorského jižního obvodu Geoffrey Berman potvrdil CNN, že vyšetřování Epsteinova jednání stále pokračuje. „Ujišťuji vás, že vyšetřování bude pokračovat u každého, kdo byl s Epsteinem spoluobviněn. Žádný jeho komplic by neměl být klidný. Oběti si zaslouží spravedlnost – a tu taky dostanou,“ nechal se také slyšet podle CNN americký ministr spravedlnosti William Barr.



Epsteinovi žalobci požádali v pondělí federálního soudce o anulování speciální dohody (v českých podmínkách se o ní mluví jako o dohodě o vině a trestu), které se Epstein domohl na americkém státním zastupitelství na Floridě před deseti lety. Tehdy se „tajně“ s obžalobou domluvil na trestu 18 měsíců, z nichž si nakonec odpykal 13. Zrušení dohody by orgánům dalo větší pravomoc při pátrání po jeho spoluvinících.

Federální obžaloba proti Epsteinovi uvádí, že v letech 2002 až 2005 provozoval nelegální obchod s nezletilými dívkami, které měl sám sexuálně zneužívat ve svých sídlech na Manhattanu a Palm Beach na Floridě. Je rovněž podezřelý z toho, že platil svým obětem aby „verbovaly“ další. Epstein všechna obvinění popíral.