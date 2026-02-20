Návrh na přejmenování dopravního uzlu na jihu Floridy schválili tamní zákonodárci ve čtvrtek. Pro přijetí jich hlasovalo 25, proti byli výhradně demokraté s jedenácti hlasy. O dva dny dříve návrh schválila i floridská Sněmovna reprezentantů. Nyní se čeká na podpis tamního guvernéra Rona DeSantise a schválení Federálního úřadu pro letectví (FAA). Změna by mohla vstoupit v platnost začátkem července.
Představitelé Republikánské strany na Floridě uvedli, že chtějí letiště v Palm Beach přejmenovat po Trumpovi, protože je prvním prezidentem, jenž si na Floridě zřídil trvalé bydliště. „Toto je prezidentovo domovské město, bydlí pět mil od letiště (asi 8 kilometrů),“ obhajuje krok pro CNN spolupředkladatelka návrhu a poslankyně Meg Weinbergerová. Letiště v Palm Beach se nachází nedaleko Trumpova resortu Mar-a-Lago.
Nesouhlas i obava z licencí
Demokraté však podle CNN považují za nespravedlivé, že republikány kontrolovaný floridský zákonodárný sbor ignoroval některé hlasy obyvatel Palm Beach a prosadil návrh na přejmenování mezinárodního letiště, aniž by dal obyvatelům okresu skutečnou možnost vyjádřit se.
Spory jsou i ohledně možných licencí a s tím souvisejících nároků. Zástupci Trump Organization uvádějí, že Trump ani jeho rodina nebudou z přejmenování letiště v Palm Beach pobírat žádné licenční poplatky nebo honoráře.
„Aby bylo jasno, prezident ani jeho rodina neobdrží žádné honoráře, licenční poplatky, ani jakoukoli finanční kompenzaci v souvislosti s navrhovaným přejmenováním letiště,“ ujistila nicméně pro Forbes Kimberly Benzaová, ředitelka výkonných operací Trump Organization.
I v textu schváleného návrhu zákona je upřesněno, že změna názvu nebude spojena s žádnými náklady. Pozměňovací návrh, který měl dle CNN Trumpa definitivně odstřihnout od profitu a předložil jej demokrat Shevrin Jones, však neprošel, což vzbuzuje pochyby.
Trump změnami nešetří
Již dříve Trump usiloval o přejmenování washingtonského letiště Dulles International Airport a newyorského nádraží Penn Station. Neúspěšně nabídl, že za to přestane blokovat financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku za 16 miliard dolarů (329 miliard korun).
Jeho jméno je ale již přidáno například k názvu Kennedyho centra, Amerického institutu míru, či k platformě na předepisované léky „TrumpRx“. Známý je i změnou názvu několika zeměpisných lokalit, včetně Mexického zálivu, který nazval Americkým.
Trumpova tvář pak nově zdobí i budovu ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu. Visí na ní velký transparent s jeho portrétem a sloganem „Učiňme Ameriku opět bezpečnou.“ Transparenty s Trumpovou fotografií se už loni objevily na dalších federálních budovách, včetně ministerstva zemědělství či ministerstva práce.
Adorování amerického prezidenta se přitom leckdy setkává s kritikou i z řad zástupců odborné veřejnosti. „Nejde jen o egocentrickou seberealizaci, ale o způsob, jak rozšířit prezidentskou moc,“ řekl deníku New York Times historik Michael Beschloss. „Prezident je podle všeho přesvědčen, že je mocnější, pokud je všudypřítomný,“ dodává Beschloss. Podle něj jsou podobné projevy typické spíše pro země řízené diktátory než pro demokraticky volené lídry.