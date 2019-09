Překvapení se na Oktoberfestu nekoná: pivo zase zdražilo. Cena za tuplák se blíží k 12 eurům

Mnichov V sobotu se otevírají brány mnichovského Oktoberfestu, pivního festivalu, který má za sebou již 185 ročníků. Pořadatelé očekávají, že na vyhlášenou slavnost, která končí 6. října, letos zamíří šest milionů návštěvníků z celého světa. První, komu se v poledne do ruky dostane proslulý tuplák (litrový pivní korbel) naplněný zlatavým mokem od místních výrobců, bude tradičně bavorský premiér.

Tento rok tak posoudí jako první schopnosti výčepního Markus Söder. Žízniví návštěvníci však poté ještě musejí počkat na 12 výstřelů z pušky, teprve po tomto oficiálním zahájení se otevřou pípy všech výčepů na celkem 140 místech v areálu Tereziánské louky v Mnichově.

Pivo podražilo

Hlavním tématem, které v souvislosti s Oktoberfestem přetřásají německá média, jsou ceny piva. Ty šly letos opět nahoru, podle médií v průměru o tři procenta. Jeden tuplák chlouby místních pivovarů jako Augustiner, Paulaner, Spaten či Löwenbrau, stojí podle Oktoberfest.de, oficiálního serveru města Mnichov, mezi 10,80 až 11,80 eura (280 až 306 korun), zatímco loni bylo cenové rozpětí 10,70 až 11,50 eura.

Ceny si stanovují majitelé stanů sami, nicméně město Mnichov coby pořadatel akce dohlíží na to, aby se příliš neodchylovaly od cen v mnichovských restauracích. U piva leží tyto ceny aktuálně mezi 5,60 a 10,40 eura za máz. A coby důkaz, že je na kontrolu města spolehnutí, připojuje obsáhlou tabulku s přehledem cen piva v „běžných“ mnichovských výčepech.



Na festivalu kromě zlatavého moku zdražily i nealkoholické nápoje. Litr stolní vody letos stojí 8,87 eura (loni 8,72 eura) a limonády 9,56 eura (loni 9,27 eura).

Padací most pro ženy

Bavorská metropole Mnichov má pořádný důvod se starat o blaho návštěvníků. Oktoberfest jí podle agentury ČTK každoročně vydělá 1,2 miliardy eur (zhruba 31 miliardy korun). Jedním ze zdrojů příjmů je i on-line shop, provozovaný na Oktoberfest.de.

Koupit si na serveru lze vedle oficiálních suvenýrů a návštěvy areálu s odborným průvodcem všemožné potřebné vybavení pro hosty slavností. A to pivními korbely počínaje přes zubní kartáčky s rukojetí z jeleního paroží až po tradiční bavorský kroj pro muže, ženy i děti konče. Mimochodem – ikonické kožené krátké kalhoty s padacím mostem jsou k mání i pro ženy.



Na Oktoberfestu vydělávají také i čeští obchodníci a cestovní kanceláře. Na jednodenní výlet do Mnichova autobusem se dá dostat ze všech koutů Česka například za 790 korun. Koupit lze i vstupenky, a to v ceně od 75 do 255 eur v závislosti na tom, o jaký den jde a do kterého stanu jsou a zda je součástí místo k sezení.



Megapřípravy

Areál megapivní slavnosti na Tereziánské louce čítá 16 velkých a 22 malých stanů a mnoho mobilních výčepů a obchodů s proslulými preclíky, bratwursty (grilovaná bílá bavorská klobása) či grilovanými kuřaty. Celkově se mohou návštěvníci napít a najíst na 140 místech. Největší stan pojme deset tisíc sedících návštěvníků. S výstavbou areálu, která podle serveru charivari.de zaměstnala 1300 lidí, se začalo již na začátku července.

Žhavou novinkou letoška bude klimaticky neutrální stan. Samotná výroba stanu sice svou uhlíkovou stopu v atmosféře zanechala, nicméně Steffan Kuffler, který stan pořídil, ji vyrovnává tím, že přispívá na programy snižování CO2. Další novinkou jsou atrakce s využitím virtuální reality.

Světově proslulý festival piva, který vytvořil kulisy pro část jedné epizody slavné komediální série o Růžovém panterovi, má své prakořeny v lidové slavnosti pořádané bavorským korunním princem Ludvíkem na oslavu jeho sňatku s Terezou Sasko-Hildburghausenskou v roce 1810. Princ a jeho choť pozvali obyvatelstvo království na louku za Mnichovem na šestidenní slavnost zakončily koňské závody.