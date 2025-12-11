Babišova první cesta v roli premiéra. V Bruselu se schází s Leyenovou a Costou

  9:36
Designovaný český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu schází s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Jednat má také s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Podle Babišova mluvčího půjde o pracovní jednání související s nadcházejícím summitem Evropské unie.
Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na dotazy novinářů. (9. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pro Babiše to bude první rokování s nejvyššími unijními reprezentanty poté, co ho prezident Petr Pavel tento týden jmenoval do premiérské funkce. Jmenování celé vlády je plánováno v pondělí.

Babiš v uplynulých týdnech dával najevo, že se chce jako premiér zúčastnit Evropské rady, která začíná v Bruselu ve čtvrtek 18. prosince. Babiš se setká s von der Leyenovou v 09:30. V 11:00 má na programu schůzku s De Weverem a ve 14:00 jednání s Costou.

Schůzka prezidentů a premiérů zemí EU má mimo jiné jednat o další finanční podpoře pro Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Za prioritu to označil šéf unijních summitů Costa. Summit bude mít na výběr ze dvou možností řešení, která navrhla Evropská komise.

První je půjčka od Evropské unie, druhou variantou je reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Proti této možnosti vystupuje belgický premiér, neboť ruská aktiva se z velké části nacházejí právě v Belgii a její představitelé mají obavy, že Rusko by mohlo žádat náhradu.

