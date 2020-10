Premiér Johnson představil nový plán. Země v koronavirem zasažených místech zavře bary a tělocvičny či sázkové kanceláře

LONDÝN Britský premiér Boris Johnson v pondělí v parlamentu představil nová, přísnější opatření v boji s koronavirem. Kabinet zavádí třístupňový systém podle závažnosti situace v daném regionu. V oblastech s nejvyšším ohrožením počítá britská vláda se zavřením hospod, barů, tělocvičen a posiloven i sázkových kanceláří a kasín. Informovala o tom agentura Reuters.

Nový tříúrovňový systém je pokusem o standardizaci nejednotných omezení zavedených po celé Anglii. Zákonodárci budou o tomto kroku hlasovat v úterý. Pokud návrh schválí, začne platit ve středu.



V oblastech na třetím stupni, tedy s nejvyšším rizikem, je cílem zamezit kontaktu ve vnitřních prostorách mezi členy různých domácností, známí by se měli setkávat například při procházce v parku. Otevřeny budou moci zůstat jen ty restaurace, kde se prodává jídlo, alkohol bude moci být případně servírován jen k němu. Nedoporučuje se cestovat dovnitř nebo ven z těchto oblastí.

Do této nejpřísnější kategorie nyní patří jen hrabství Merseyside v severozápadní Anglii, tedy hlavně město Liverpool. Podle deníku The Guardian by konkrétní soupis toho, která oblast patří do které kategorie, měl být zveřejněn ještě dnes večer.

Dnešní denní přírůstek nakažených koronavirem v Británii je vyšší než nedělní, úřady zaznamenaly ve Spojeném království za poslední den 13.972 nově nakažených. S covidem-19 dnes podle vládní statistiky zemřelo 50 osob. Británie zůstává s více než 600 000 nakaženými koronavirem 12. nejpostiženější zemí světa v celosvětové statistice, kterou vede americká Univerzita Johnse Hopkinse.