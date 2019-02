Babiš uctil památku obětí holokaustu. Navštívil i ‚českou‘ věž, která se bude stěhovat

Jeruzalém (od zvlášního zpravodaje) Druhý den návštěvy premiéra Babiše v Izraeli byl ve znamení kulturních akcí. Ranní návštěva rozhledny Ester, kterou darovalo Česko Izraelcům, i pozdější pietní akce u památníku holokaustu zanechaly v české delegaci hluboký dojem. Premiérova manželka dokonce u památníku Jad Vašem neudržela slzy.

„Že dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo a jméno lepší nežli synů a dcer. Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno,“ říká biblický citát, podle nějž dostal své jméno památník obětí holokaustu v izraelském Jeruzalémě Jad Vašem – tedy místo a jméno. Budova trojúhelníkového tvaru je zasazena do úbočí hory Har ha-Zikaron, tedy Hory Pamatování a příliš na sebe neupozorňuje i kvůli tomu, že je vybudována z betonu a má šedou barvu.

Právě sem zavítal v rámci své návštěvy Izraele i premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou, aby uctili památku obětí holokaustu a během pietního ceremoniálu položili věnec a zažehli oheň. Po prohlídce s historickým vyprávěním o zvěrstvech nacistického Německa došlo i na emoce. Paní Babišou zasáhly události druhé světové války natolik, že začala plakat.

„Je to neuvěřitelné, že se to vše mohlo stát,“ řekl po návštěvě památníku médiím premiér. „Je potřeba si to připomínat. Pro moji ženu to bylo velice náročné,“ dodal předseda české vlády s tím, že by se rád nechal inspirovat izraelským přístupem k výuce o holokaustu. „U nás je takový malicherný problém, že není dost peněz na to, abychom sem mohli poslat třeba i jen deset kantorů ročně,“ sdělil médiím český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický, který média informoval o speciálním informačním programu pro učitele z celého světa pořádaném Izraelem.

Premiér hned ráno navštívil i dřevěnou věž ve tvaru připomínajícím květ kaktusu. Ester, jak se stavba jmenuje, byla vyhotovena jako dar České republiky městu Jeruzalém. V nadcházejících měsících však bude muset být přestěhována. „Původně jsme to místo dostali pronajaté na půl roku, ale nějak se na začátku nedomyslelo, co poté,“ uvedl pro média premiér Babiš. Věž byla navržena architektem Martinem Rajnišem, který například v minulosti projektoval i novou budovu České pošty na Sněžce.



„Panu velvyslanci (Martinu Stropnickému) se podařilo nějakým způsobem dojednat, že věž se přestěhuje,“ dodal premiér. Samotná stavba se musí přesunout kvůli památkářům, kteří umožnili stavbu vybudovat jen na dobu určitou. Striktní podmínky v Jeruzalémě tak dokonce nutí stavitele, aby na místo po přestěhování věže Ester navezli původní zeminu, která byla z parku kvůli stavbě odvezena.

Věž má sama o sobě symbolizovat jednak přátelství mezi Českou republikou a městem Jeruzalém, ale také vzhledem ke svému tvaru opuncie vytrvalost a houževnatost místních lidí. Dokonce se jí také přezdívá sabra, přičemž tento termín je používán i jako název pro mladou generaci Izraelců.

„Věž bude přestěhována do parku v centru města, který se jmenuje Gazelle park. Je to místo, kam chodí rodiny s dětmi o víkendech. Je to ideální prostor, aby věž byla dosažitelná široké veřejnosti,“ sdělil médiím český velvyslanec Stropnický. Podle něj bylo složité domluvit, kým bude logisticky náročný přesun stavby financován.

„Nakonec se nám podařilo s vedením Jeruzaléma dojednat, že to celé zaplatí izraelská strana, možná s nějakou expertní pomocí českých stavařů,“ vysvětlil Stropnický. Přesun věže by se měl uskutečnit do dvou měsíců.

Podle informací LN se v tuto chvíli finišují plány, které by měly jasně stanovit, zda věž o výšce přesahující patnáct metrů bude rozložena na dva či více kusů a kudy bude do Gazelle parku přestěhována. Technici musí totiž brát v potaz nejen otázku rozložení a složení dřevěné věže, ale také stav silnic, po kterých budou jednotlivé kusy přepravovány.