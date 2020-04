Premiéři úspěšných zemí v boji s virem chtějí spolupráci. Je mezi nimi i Andrej Babiš

Vídeň/Praha Rakouský kancléř Sebastian Kurz uspořádal videokonferenci s protějšky z dalších šesti zemí, které jsou úspěšné v boji proti koronaviru. Mezi účastníky rozhovoru byl i český premiér Andrej Babiš, který na Twitteru napsal, že premiéři například probrali, jaká opatření jsou nejúčinnější a co nyní bude třeba nejvíc hlídat. Kancléř Kurz agentuře APA po konferenci řekl, že premiéři usilují mimo jiné o spolupráci ve vývoji očkovacích látek a léků.

Videokonference se zúčastnili šéfové vlád Česka, Rakouska, Austrálie, Nového Zélandu, Dánska, Izraele a Řecka. Kurz podle APA poznamenal, že do této skupiny patří také Singapur, jehož premiér se ale nemohl videokonference zúčastnit z časových důvodů. Kancléř rovněž naznačil, že skupina by ještě mohla být rozšířena. Podle Kurze jde o země, které „podobně jako my reagovaly včas a intenzivně, a tím prošly krizí lépe než jiní“.



Dnes se na videokonferenci propojili kromě Kurze a Babiše premiéři Austrálie Scott Morrison, Nového Zélandu Jacinda Ardernová, Izraele Benjamin Netanjahu, Dánska Mette Fredriksenová a Řecka Kyriakos Mitsotakis.

Podle Kurze hovořili také o tom, „jak nejlépe dostat země nahoru, opět oživit ekonomiku a zároveň udržet vir pod kontrolou“.

Podle Kurze bylo dohodnuto také setkání zástupců odpovědných za výzkum ve Vídni. Cílem je spolupráce těchto zemí na vývoji očkovací látky a léků i na výrobě ochranných prostředků. Spolupráce má vést k větší soběstačnosti menších států a jejich nezávislosti na supervelmocích. Rakousko se chce také poučit ze zkušeností zemí jako Austrálie a Nový Zéland, které koronavirus zasáhl dříve než evropské státy.

Český premiér Babiš dnes na Twitteru napsal, že účastníci videokonference probrali, „jaká opatření jsou nejúčinnější a co si teď budeme muset nejvíc hlídat“. Těší se prý také na spolupráci na vývoji vakcíny a na soběstačnosti v zajištění léků nebo ochranných pomůcek. Českému rozhlasu Babiš řekl, že kolegům představil i projekt chytré karantény a setkal se prý s dobrým hodnocením.

„Je mi ctí, že je Česká republika v nejlepší společnosti států, které jsou nejúspěšnější v řešení koronaviru na světě,“ poznamenal Babiš.