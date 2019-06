Mohutný dav demonstrantů zablokoval parlament v Hongkongu. Projednávání sporného zákona se odložilo

Hongkong Tisíce lidí se ve středu ráno místního času shromáždily u vládních budov v Hongkongu, aby protestovaly proti spornému návrhu zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Informovala o tom agentura AP.

Norma se ve středu ráno měla začít projednávat v parlamentu ve druhém čtení. Kvůli protestům, které zablokovaly vstup do budovy zákonodárného sboru, byla ale schůze prozatím odložena.



Převážně mladí lidé ve středu ráno místního času prorazili bariéry a zablokovali přístup k budově parlamentu, takzvané Legislativní rady. Její schůze, na které se ve středu mělo o kontroverzním návrhu zákona jednat ve druhém čtení, měla začít hodinu před polednem místního času (5:00 SELČ). Sekretariát zákonodárného sboru ale v tu dobu vydal prohlášení, že se schůze odkládá „na pozdější termín, který bude stanoven“.

Závěrečné hlasování o sporném návrhu zákona by se mělo podle původních informací konat 20. června. Předpokládá se, že návrh poslanci schválí, protože parlament je ovládán přívrženci Pekingu.

Už v neděli vyrazilo podle organizátorů demonstrací do ulic Hongkongu přes milion lidí. To by znamenalo, že to byla největší protestní akce od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Policejní odhady jsou nižší, udávají okolo 240 000 lidí.

Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová naproti tomu zdůrazňuje, že zákony o vydávání jsou nezbytné, pokud se Hongkong nemá stát rájem zločinců na útěku.