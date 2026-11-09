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Tisíce lidí uctily v Krakově oběti střelby. Piety se zúčastnili Tusk i Nawrocki

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  22:02aktualizováno  22:02
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Polský premiér Donald Tusk a prezident Karol Nawrocki na tichém pochodu na...

Polský premiér Donald Tusk a prezident Karol Nawrocki na tichém pochodu na náměstí v Krakově, kde lidé vzdávají hold obětem sobotní masové střelby. (9. listopadu 2026) | foto: Reuters

Polský premiér Donald Tusk, polský prezident Karel Nawrocki a krakovský...
Polský premiér Donald Tusk na tichém pochodu na náměstí v Krakově, kde lidé...
Polský prezident Karol Nawrocki, krakovský primátor Lukasz Gibala (uprostřed) a...
Polský premiér Donald Tusk se účastní tichého pochodu na náměstí v Krakově, kde...
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Davy lidí v pondělí večer na historické náměstí Rynek Glówny v Krakově přišly uctít památku obětí sobotní střelby. Na Pochodu ticha se v sychravém počasí sešli obyvatelé i návštěvníci druhého největšího polského města i vrcholní představitelé země.

V sobotu odpoledne na tomto náměstí mladý Polák zastřelil šest lidí, 15 dalších včetně dvou zasahujících policistů zranil. Také on utrpěl během přestřelky s policisty zranění, kvůli nimž dnes nad ránem v nemocnici zemřel.

Několik minut po začátku dnešního pochodu se z věže Mariánského kostela, který je dominantou Rynku Glówného, rozezněl hejnal, znělka Krakova. Prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk na jednom z pietních míst zapálili svíčky. V tichém pochodu mezi těmito dvěma nesmiřitelnými politickými rivaly kráčel krakovský starosta Lukasz Gibala. Doprovázel je také metropolita krakovský, kardinál Grzegorz Ryś.

V závěrečné části asi půlhodinové akce trubač opět z věže Mariánského kostela zahrál skladbu Sound of Silence od Paula Simona a Arta Garfunkela. Tato skladba provázela v lednu 2019 také pietní shromáždění v Gdaňsku za zavražděného starostu Pawla Adamowicze.

Na konec pochodu pronesl kardinál Ryś dvě krátké modlitby. „Tu cestu jsme přešli v mlčení. Modlitba by neměla být přeplněná slovy,“ řekl duchovní.

Na bezpečnost účastníků pietní akce dohlíží i po jejím skončení mnoho policistů.

„Dnes večer se tisíce Poláků v Krakově shromáždily, aby oddali hold obětem útoku ze 7. listopadu. Nechť odpočívají v pokoji,“ napsal premiér Tusk na X po skončení pochodu.

Prezident Nawrocki v pondělí udělil vysoké státní vyznamenání dvěma policistům, kteří v sobotu útočníka jako první stíhali a zneškodnili. Polští představitelé i tisk je chválí jako hrdiny, kteří s nasazením vlastních životů chránili životy druhých. Atentátník oba policisty zasáhl a způsobil jim vážná zranění, oba přežili a už jsou při vědomí. Server gazeta.pl píše, že jsou každý v jiné nemocnici a dnes spolu mluvili prostřednictvím videokonference.

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