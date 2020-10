Přes USA se valí další vlna covidu. Kosí také voliče z klíčových států, kteří brzy rozhodnou o prezidentovi

Ve 13 státech, které nezávislá analýza The Cook Political Report považuje za klíčové při rozhodování o nové hlavě velmoci, vyskočil týdenní průměr nových případů infekce koronavirem za poslední dva týdny o 45 procent: z méně než 21 tisíc případů 14. října na více než 30 tisíc 28. října, píše americký deník The Washington Post. Iowa, Michigan, Minnesota a Pensylvánie v posledních dnech dosahují nových maxim, na Floridě a v Georgii počet případů opět šplhá vstříc rekordním letním hodnotám.



Zřejmě nejvíce alarmující situace ohledně rostoucího počtu případů koronaviru je v Minnesotě a ve Wisconsinu na severu USA. Těmto dvěma státům se přitom úspěšně povedlo vyhnout se největší vlně úmrtí na covid, která zasáhla Spojené státy americké přes léto. Nejvíce pozvolný nárůst z nerozhodnutých států nyní evidují Severní Karolína a New Hampshire, i když také zde se čísla výrazně zvyšují.

Americká volební noc v úterý 3. listopadu se přitom tryskem blíží a covid-19 zůstává jedním z nejvýraznějších témat. Od konce května stále více voličů v průzkumech prohlásilo, že nesouhlasí se způsobem, jakým Donald Trump pandemii zvládá. Když se virus přehnal právě přes klíčový Wisconsin, vnímání Trumpova výkonu pokleslo. Podle průzkumu uskutečněného servery Washington Post a ABC News, který se konal mezi 20. a 25. říjnem, schvalovalo v celkovém hodnocení prezidentovy kroky 41 % voličů, 58 % bylo naopak proti.

Ve stejném průzkumu uvedlo 57 % voličů ve Wisconsinu, že důvěřují Bidenovi ve zvládnutí pandemie, Trumpovi důvěřovalo pouze 37 %. V Michiganu je výsledek obdobný: 53 % pro Bidena a 39 % pro Trumpa. Administrativa současného amerického prezidenta nedávno uvedla, že nehodlá nadále kontrolovat pandemii, ale bude se starat o vakcínu a léky.

Trumpův rival Joe Biden poté nařkl prezidenta z toho, že vzdává boj s pandemií, což Trump následně popřel. „Virus porazíme. Nebudeme jej kontrolovat. Ale budeme se snažit jej zbrzdit, jak jen to dokážeme,“ mírnil kritiku mířenou na prezidenta personální šéf Bílého domu Mark Meadows.

Trump tvrdí, že se lidé nesmějí nového koronaviru příliš bát a dávat mu mnoho prostoru ve svém životě. Činí tak od chvíle, kdy se sám z nákazy - za pomoci nejlepší dostupné léčby - uzdravil. Po této několikadenní nucené pauze, kterou strávil v nemocnici, se opět pustil do předvolebních mítinků. Jenže ty, jakožto velké akce s mnoha lidmi povětšinou bez roušek, začaly být následně spojovány s klastry nemoci covid-19. V Minnesotě, jednom z nerozhodnutých států, spojili dle amerického deníku The New York Times Trumpovu návštěvu s dvěma tucty nákaz.

Dle amerického serveru CNN, který zkoumal 17 shromáždění Trumpovy předvolební kampaně, mělo zase 14 hostitelských okrsků - tedy 82 % ze zkoumaného vzorku - měsíc po shromáždění zvýšenou míru nových covidových případů ve srovnání s místy, které Trump nenavštívil. Naopak Biden pořádá jen malé, pečlivě organizované akce, kde obvykle nosí masku a žádá účastníky, aby stáli daleko od sebe. I když ani jeho akcím se nevyhýbají případy, kdy se zde lidé nakazili.

Biden obviňuje prezidenta, že dostatečně nekontroloval šíření viru, a volby označuje za referendum o Trumpově vedení během krize.

Jenže ačkoliv na jedné straně může pandemie hrát do karet Bidenovi, protože účet za její (ne)zvládnutí jde na vrub současného prezidenta, zvýšené riziko nákazy může na druhou stranu odradit nerozhodnuté voliče k účasti ve volbách, což by dle odborníků mohlo pomoci Trumpovi. Každopádně pandemie a strach o vlastní bezpečí daly vzniknout jednoznačnému fenoménu letošních amerických prezidentských voleb: předčasnému hlasování.

Now more than ever, we need a president who will choose compassion over cruelty.