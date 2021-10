Přesvědčit republikány nestačí. Biden bojuje o investice s liberálním křídlem vlastní strany

Byl to logický plán. Prezident Joe Biden ve své volební kampani slíbil sjednotit Ameriku. Jeho první zásadní legislativa se tedy soustředila na co nejméně kontroverzní téma – infrastrukturu. Dobré silnice a železnice totiž chce každý Američan, ať už volí demokraty, či republikány.



Tato strategie byla vzápětí korunována úspěchem. V červenci se obě hlavní strany shodly na nadstranickém balíku v hodnotě jednoho bilionu dolarů (asi 22 bilionů korun), a to se slušnou většinou. Předběžný návrh zákona o infrastruktuře podpořilo v procedurálním hlasování hned 16 republikánských senátorů včetně jejich lídra Mitche McConnella, a legislativa tedy měla nejrůžovější vyhlídky na schválení.

Jenže prezident míní a Kongres mění. Liberální křídlo Demokratické strany si totiž postavilo hlavu. Odmítá definitivní podobu infrastrukturního balíku schválit ve Sněmovně reprezentantů, dokud oběma komorami neprojde návrh ročního federálního rozpočtu v hodnotě 3,5 bilionu (76 bilionů korun). Právě v něm je totiž to, oč jde levicovým demokratům především – stovky milionů na boj proti klimatické změně, rozšíření zdravotního pojištění Medicare, či uzákonění placené rodičovské.

Jenže návrh rozpočtu nemá zdaleka takovou podporu jako infrastrukturní balík. Právě naopak. Republikáni již půl roku avizují, že ho nepodpoří jediný z nich a problém mají demokraté i uvnitř vlastní strany. Tam totiž dva středoví senátoři, Kyrsten Sinemaová a Joe Manchin, odmítají rozpočet podpořit, poněvadž ho považují za příliš radikální.

Hrozba shutdownu

„Snažím se jim vysvětlit, že já jsem pro 1,5 bilionu,“ řekl Manchin reportérům ve čtvrtek, když byl zrovna na odchodu z kanceláře lídra senátních demokratů Chucka Schumera. Tato částka přitom nesahá ani k polovině demokratického návrhu. „Dneska nepočítám s dohodou, vážně ne,“ uzavřel Manchin. V polovině týdne tak zcela realisticky hrozil takzvaný shutdown neboli přerušení financování americké státní správy. Federální rozpočet má být totiž podle zákona schválen do konce září.

Tomu se sice ve čtvrtek společným úsilím obou stran podařilo zabránit, de facto tak ale problém pouze odsunuly na později. Prodloužení stávajícího rozpočtu, které zajistí především pokračování finanční podpory pro afghánské uprchlíky či hurikánem Ida postiženou Louisianu, má totiž deadline 3. prosince.

Pokud se republikáni s demokraty do té doby nedomluví na mírnější verzi rozpočtu, mohla by se opakovat situace ze zimy 2018/2019. Tehdy se totiž obě strany přely o financování takzvané Trumpovy zdi na jižní hranici Spojených států a federální vláda skončila v shutdownu na dlouhých 35 dní. Vzhledem k tomu, že kompromis se zdá v současnosti dost daleko, jedná se podle některých komentátorů o pravděpodobný scénář.

Zároveň by to znamenalo, že Bidenův infrastrukturní balík bude dán de facto k ledu. Demokratický prezident by přitom úspěch potřeboval jako sůl. Po katastrofickém srpnu, kdy se na něj sesypala kritika ze všech stran kvůli stažení amerických sil z Afghánistánu a o málo lepším září, kdy mu progresivní křídlo vlastní strany vyčítalo problémy s uprchlíky na jižní hranici Spojených států, byl republikány podpořený zákon něčím, co ho mohlo dostat zpátky do sedla.