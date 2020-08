Prezident Erdogan slíbil odvetu v případě útoku na turecké průzkumné lodě

Ankara/Atény Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve čtvrtek pohrozil odvetou v případě jakéhokoli útoku na turecké průzkumné lodě, které k nevoli Řecka a EU sondují možnosti těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří. Informovala o tom agentura Anadolu. Podle řeckých médií se ve čtvrtek u ostrova Rhodos, kde sporný turecký průzkum probíhá, lehce střetla turecká a řecká fregata.

„Řekli jsme, že pokud zaútočí na naši loď Oruç Reis, zaplatí velice vysokou cenu, dnes dostali svou odpověď,“ řekl Erdogan, který tak naznačil, že k první kolizi už došlo.



Řecko tvrdí, že turecké lodě operují v jeho výsostných vodách a že jde o ilegální operaci. Ve středu Atény podpořila Francie, která do oblasti vyslala svá armádní plavidla. Řecký premiér za to ve čtvrtek Francii poděkoval a řecký ministr obrany oznámil, že francouzská fregata Lafayette a vrtulníková loď Tonnerre se spolu s řeckými loděmi zapojily do námořního cvičení v oblasti, kde turecký průzkum probíhá.

Pondělní obnovení tureckého průzkumu těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří opět vyostřilo napětí mezi Tureckem a Řeckem. Zatímco Ankara oznámila, že se chystá vydávat nové těžební licence, Atény vyzvaly Turecko, aby stáhlo své lodě od řeckých ostrovů. Řecká vláda také vyzvala ke svolání mimořádného jednání ministrů zahraničí Evropské unie, které se bude konat v pátek.

Telefonát s Merkelovou a Michelem

S Erdoganem ve čtvrtek telefonicky hovořila německá kancléřka Angela Merkelová a také předseda Evropské rady Charles Michel. Podle agentury DPA turecký prezident v rozhovoru s Merkelovou řekl, že chce spor s Řeckem řešit dialogem na základě mezinárodního práva. V telefonátu s Michelem ale podle Anadolu trval na tom, že „Turecko je odhodláno bránit svá práva proti snahám je nerespektovat“.