Prezident Kosova popřel, že by se dopustil válečných zločinů. Pokud se budu muset hájit, odstoupím, uvedl

Priština Kosovský prezident Hashim Thaçi v pondělí v televizním projevu k národu popřel, že by se dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během bojů kosovských povstalců proti Srbsku na konci 20. století. Podle tiskových agentur také prohlásil, že by okamžitě odstoupil a šel by se hájit, pokud obvinění z válečných zločinů oficiálně potvrdí soudce, který rozhoduje o přípustnosti žaloby ještě před vlastním procesem u zvláštního tribunálu pro Kosovo Haagu. Toto rozhodování může podle agentury Reuters trvat několik měsíců.

Nikdo nemůže přepsat historii Kosova, reagoval prezident Thaçi na obvinění Minulý týden ve středu prokurátor zvláštního tribunálu pro Kosovo oznámil, že Thaçi je mezi deseti osobami, které jsou obžalované z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Týká se to téměř stovky vražd, mizení lidí, pronásledování a mučení Srbů, kosovských Albánců, Romů a také politických odpůrců.

„Pokud se obvinění potvrdí, okamžitě podám demisi jako váš prezident a budu čelit obvinění,“ řekl Thaçi v televizi. „Nebudu čelit obžalobě za svým stolem,“ dodal podle agentury AFP. „Možná jsem udělal politické chyby v době míru, ale válečné zločiny jsme nespáchal nikdy!“ zdůraznil podle agentury Reuters. Ta připomněla, že obžalobu vznesenou prokurátorem má ještě posoudit speciálně pověřený soudce, který bude mít několik měsíců na to, aby rozhodl, zda je obvinění dost silné na to, aby bylo možné postavit kosovského prezidenta a další obžalované před soud.

Dvaapadesátiletý Thaçi patřil za ozbrojeného boje proti srbským silám v letech 1998 a 1999 k velitelům povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Vedle něj je ve skupině obžalovaných rovněž bývalý předseda kosovského parlamentu a vůdce opoziční Demokratické strany Kosova (PDK) Kadri Veseli, který také patřil k velitelům povstaleckých oddílů. Prokurátor haagského tribunálu obvinil z válečných zločinů prezidenta Kosova. Thaçi v reakci nechal obrátit letoun Tribunál pro Kosovo byl po mnoha odkladech a silném nátlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen v roce 2015. Má soudit bývalé velitele povstalců z (UÇK), která koncem 90. let vedla ozbrojený boj za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo. Thaçi kvůli obžalobě hned ve středu zrušil svou účast na konzultacích, při nichž se měl v sobotu ve Washingtonu setkat se srbským prezidentem Alexandarem Vučičem za zprostředkování amerického zmocněnce Richarda Grenella. Diskutovat se mělo o ekonomických otázkách včetně možnosti obnovy rozhovorů o normalizaci vztahů Srbska a Kosova.