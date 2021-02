Trump ignoruje výzvu sněmovny. Nebude svědčit pod přísahou v neústavním procesu

WASHINGTON Demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů vyzvali bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby při senátním procesu ústavní žaloby, takzvaném impeachmentu, svědčil pod přísahou. Ten to odmítl.

Podle agentury AP tento požadavek svědčí o agresivním přístupu demokratů k posuzování Trumpova podílu na násilnostech v Kapitolu z letošního 6. ledna. Exprezident prostřednictvím svých právníků žádost vzápětí odmítl.



„S ohledem na Vaše zpochybnění faktických obvinění si Vás dovoluji vyzvat, abyste svědčil pod přísahou, a to buď před, anebo během senátního procesu o impeachmentu, který se týká Vašeho jednání z 6. ledna 2021,“ uvedl v dopise Trumpovi demokratický zákonodárce Jamie Raskin. Ten stojí v čele týmu, který proceduru hlasování o impeachmentu povede.

„Prezident nebude svědčit v neústavním procesu,“ sdělil Trumpův poradce Jason Miller stanici Fox News. Trumpův právní tým také potvrdil, že prezident do Senátu svědčit nepřijde. „Váš dopis pouze potvrzuje to, co je všem známo: nemůžete dokázat svá obvinění proti 45. prezidentovi Spojených států, který je nyní soukromým občanem,“ napsali v reakci na žádost právníci Bruce Castor a David Schoen.

Výzva nemá pro Trumpa právní závaznost a může ji odmítnout. Zákonodárci upozornili, že pokud tak Trump učiní, může to Senát při žalobě použít jako argument v Trumpův neprospěch, jako důkaz jeho neochoty. Později může Senát Trumpa předvolat, což by už bylo závazné a Trump by svědčit musel. Senátorům stačí k předvolání jakéhokoliv svědka nadpoloviční většina hlasů, kterou demokraté v Senátu v tuto chvíli disponují. Několik senátorů z obou politických táborů v pátek ale uvedlo, že Trumpovo svědectví je zbytečné, protože by nepřineslo žádné nové poznatky, píše AP.

Ústavní žaloba, kterou už dříve schválila Sněmovna reprezentantů, viní Trumpa z podněcování ke vzpouře v souvislosti s lednovými nepokoji v Kapitolu. Senát se jí začne zabývat 9. února, Trumpovo svědectví by mělo podle médií zaznít mezi 8. a 11. únorem. Raskin Trumpa v dopise upozornil, že pokud svědectví odmítne, Senát to proti němu použije v procesu.

Takzvaný impeachment posuzuje Senát, tedy druhá kongresová komora, která v případě uznání Trumpovy viny může bývalému prezidentovi zakázat, aby v budoucnu usiloval o veřejný úřad. Republikánský exprezident přitom podle médií zvažuje, že by znovu kandidoval na prezidenta v roce 2024.