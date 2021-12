Štědrý dobrodinec Putin. Prezident Rusům daroval krávu, zájezd či iPhone

Dřevo na zimu, iPhone a zájezd do Soči k moři. To jsou jen některé příklady dárků, které získali Rusové poté, co se obrátili se svými problémy a tužbami přímo na prezidenta Vladimira Putina. Ten obdaroval také třináctiletého Aljošu Sokolnikova z vesnice na Sibiři, který během červnové debaty hlavy státu s národem, žádal o krávu.