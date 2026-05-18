Prezident se vzepřel Magyarovi. Nevím, proč bych měl rezignovat, říká

Autor: ,
  11:03aktualizováno  12:03
Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána.
Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem (12. května 2026) | foto: ČTK

Péter Magyar během předvolební kampaně používal vůz Škoda Superb. (12. dubna...
Slovenský prezident Peter Pellegrini (vpravo) navštívil Maďarsko. v Budapešti...
Maďarský premiér Péter Magyar hovoří během plenárního zasedání nového Národního...
Viktor Orbán přichází po volbách do prezidentského paláce. (15. dubna 2026)
39 fotografií

„Složil jsem přísahu, že budu dodržovat základní zákon a bránit ústavní pořádek a tato přísaha mě zavazuje vůči většině, menšině, vůči celému politickému národu,“ řekl prezident, jehož do funkce v březnu 2024 zvolili poslanci parlamentu, který tehdy ovládala Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz.

Sulyok uvedl, že chápe, že existují společenské a politické záměry s cílem změnit pravomoci prezidenta, ale důvod pro to, aby se úřadu vzdal, nevidí.

Dubnové parlamentní volby s velkou převahou vyhrálo Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza, které tak ukončilo Orbánovu 16letou vládu. Během ní jeho strana Fidesz ovládla všechny důležité posty v politice a byla obviňována, že získala kontrolu nad justicí či klíčovými státními firmami. Magyar slibuje, že jeho vláda přinese změnu režimu.

Sulyok výhru Tiszy a konec vlády Fideszu za změnu režimu v Maďarsku nepovažuje, ta se podle něho stala v roce 1990, kdy skončila vláda komunistů.

„Od té doby funguje demokratický ústavní stát v souladu s naší ústavou a vlády se při parlamentních volbách mění nebo také nemění. Nyní se stala změna vlády,“ uvedl.

„Musíte odejít! A odejdete,“ napsal Magyar na facebooku v reakci na Sulyokova vyjádření. Opakuje, že pokud prezident nerezignuje, postará se o jeho odchod tak, že využije ústavní většinu Tiszy v parlamentu ke změnám základního zákona a dalších právních předpisů.

Funkční období prezidenta v Maďarsku je pětileté. Hlava státu má hlavně reprezentativní funkci, může ale zákony vracet parlamentu k opětovnému projednání nebo je posílat k posouzení ústavnímu soudu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.