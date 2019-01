Do prezidentských voleb v USA promluví i bývalý šéf Starbucksu. Chce nahradit Trumpa

NEW YORK/PRAHA Bývalý šéf kavárenského řetězce Starbucks Howard Schultz zvažuje kandidaturu na prezidenta, a to jako nezávislý. Liberálně smýšlející podnikatel to potvrdil v rozhovoru s televizí CBS. Demokraté jeho úmysl kritizují, protože se obávají ohrožení šancí svého kandidáta či kandidátky porazit v prezidentských volbách v příštím roce Donalda Trumpa.

„Vážně uvažuji o tom, že bych kandidoval na prezidenta. Budu kandidovat jako nezávislý centrista,“ řekl Schultz a označil se za „celoživotního demokrata“. Zdůraznil však, že Američané už jsou unaveni chováním Republikánské i Demokratické strany.



„Žijeme v nanejvýš nestabilní době. Nejenom, že tento prezident není způsobilý být prezidentem, ale obě strany v zastoupení Američanů nečiní důsledně to, co je nezbytné, a každý den se účastní politiky pomsty,“ prohlásil Schultz.

Bývalý šéf společnosti Starbucks má v plánu tříměsíční cestování po USA, aby si mohl zajistit kandidaturu ve všech padesáti státech. Do volebního klání chce jít jako nezávislý kandidát.

Demokraté na jeho prohlášení reagovali podle agentury Reuters s obavou, že Schultz ubere hlasy jejich kandidátovi. Někdejší ministr bytové výstavby ve vládě Baracka Obamy Julian Castro, který se chce o prezidentský post ucházet za Demokratickou stranu, CNN řekl, že nezávislá Schultzova kandidatura „by Donaldu Trumpovi dala nejlepší naději na znovuzvolení“.

Vrátit se chce i Clintonová

Podobně se myšlenky na kandidaturu nevzdává ani bývalá americká první dáma, ministryně zahraničí a neúspěšná kandidátka v prezidentských volbách Hillary Clintonová. Uvedla to o víkendu televize CNN s odvoláním na tvrzení přátel Clintonové, jimž se prý se svými záměry svěřila.

Clintonová v roce 2016 těsně prohrála souboj s nynějším prezidentem Donaldem Trumpem, který ve volbách v roce 2020 hodlá svůj post obhajovat. Porážku, velmi nečekanou, tehdy nesla těžce a na čas zmizela z veřejného života. Podle zprávy CNN teď přátelům řekla, že „pro volby v roce 2020 si nechává dveře otevřené“. Vedou ji k tomu údajně problémy, s nimiž se Trump jako hlava státu stále víc potýká.

Tábor uchazečů a uchazeček o nominaci Demokratické strany pro příští prezidentské volby je nebývale početný. Záměr získat nominaci projevilo už osm osob, z toho čtyři ženy. Dalších víc než deset osobností o kandidatuře uvažuje. Za vážné uchazeče média označují bývalého viceprezidenta Joe Bidena, senátorku Elizabeth Warrenovou nebo jejího kolegu z horní komory Kongresu Bernieho Sanderse.