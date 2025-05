Syrský vůdce Šara poprvé zamíří do Evropy, sejde se s Macronem

Podle agentury AFP o tom dnes informoval Elysejský palác.

Macron hodlá Šarovi zopakovat své požadavky týkající se fungování země, která se vzpamatovává z následků 13 let trvající občanské války a krvavé Asadovy diktatury. Francouzský prezident stejně jako další evropští lídři hovoří o tom, že syrská vláda musí zajistit svobodu a bezpečí pro všechny náboženské a etnické skupiny v zemi, zabránit rozšíření terorismu a umožnit návrat válečných uprchlíků do země.

Šara naproti tomu chce dosáhnout zrušení sankcí, které Evropa uplatňuje proti Sýrii a jež podle něho mají zničující dopad na syrskou ekonomiku. Nový prezident přislíbil, že bude jeho země přistupovat stejně ke všem skupinám obyvatel.

Evropská unie po Asadově pádu pozastavila některé sankce. To by mělo usnadnit politický přechod v zemi i hospodářskou obnovu. Důvěru v novou vládu však do značné míry narušily zásahy provládních sil v Latákíji a okolí, kde se podle lidskoprávních organizací příslušníci armády na začátku března dopouštěli masakrů na civilním obyvatelstvu.

V oblasti žije silná alavitská komunita, která měla blízko k exprezidentovi Asadovi. Vládní úřady tvrdily, že bezpečnostní složky zasahovaly proti milicím stoupenců bývalého prezidenta.