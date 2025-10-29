Nic pro nás neudělal. Trumpovi odmítli v domově jeho předků dát čestné občanství

Zastupitelé západoněmeckého okresu Bad Dürkheim zamítli ve středu udělit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi čestné občanství. Odmítli tak návrh krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou německá civilní tajná služba označila za extremistickou. Trumpovi předci pocházejí z vinařského městečka Kallstadt, jenž leží právě v okrese Bad Dürkheim.
Donald Trump přivítal německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě. (5. června 2025)

Rozhodnutí o tom, že Trump čestné občanství nedostane, předcházela podle regionálních webů ostrá debata. Kromě prezidentova původu zástupci AfD uváděli, že by měl Bad Dürkheim Trumpa ocenit za podíl na uklidnění konfliktu v Pásmu Gazy.

Odpůrci návrhu včetně zemského rady Hanse-Ulricha Ihlenfelda z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) uváděli, že Trump má k okresu jen velmi malý vztah.

Podmínkou pro udělení čestného občanství je přitom „dlouhodobá vynikající práce ve prospěch regionu“. Podle Ihlenfelda nelze v Trumpově případu nic takového doložit.

Prarodiče současného šéfa Bílého domu Friedrich a Elisabeth Trumpovi odešli do USA z Kallstadtu na konci 19. století. Německý kancléř Friedrich Merz v prvním telefonátu s Trumpem poté, co byl zvolen do čela německé vlády, prezidenta pozval na návštěvu rodného města jeho předků.

Naposledy byl Trump v Německu krátce ještě za svého prvního mandátu v roce 2018, kdy se cestou z Iráku zastavil na americké letecké základně Ramstein v západním Německu. Kallstadt leží jen zhruba 50 kilometrů od základny. Předtím byl Trump v Německu v roce 2017 na summitu skupiny G20 v Hamburku.

