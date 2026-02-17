Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky

Napětí před druhým kolem nepřímých jaderných rozhovorů mezi Íránem a USA prudce stoupá. Spojené státy do oblasti vysílají druhou letadlovou loď a americké ozbrojené síly se připravují na možnost vojenské kampaně, pokud jednání selžou, poznamenala agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerických představitelů.
Na otázku ohledně vyhlídek na dohodu Trump odpověděl, že Írán se chystal tvrdě vyjednávat, ale loni v létě, kdy USA bombardovaly íránská jaderná zařízení, se dozvěděl o důsledcích tvrdého postoje. Íránci jsou tentokrát motivováni vyjednávat, domnívá se Trump.
„Nemyslím si, že chtějí nést důsledky neuzavření dohody,“ řekl americký prezident.
Než se USA v červnu připojily k Izraeli a zaútočily na íránská jaderná zařízení, jaderné rozhovory mezi Íránem a USA se zastavily kvůli požadavku Washingtonu, aby se Teherán vzdal obohacování uranu na své půdě, což USA považují za cestu k íránské jaderné zbrani.
Íránská organizace civilní obrany v pondělí uspořádala cvičení chemické obrany ve zvláštní ekonomické energetické zóně Pars, aby posílila připravenost na potenciální incidenty v tomto energetickém uzlu na jihu Íránu.