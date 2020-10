Trump už je déle než den bez příznaků covidu-19, uvedl lékař. Prezident USA se pustil do práce

Washington Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se daří velmi dobře a jeho zdravotní stav mu umožňuje věnovat se práci. Takto se ve středu necelé dva dny po ukončení Trumpovy hospitalizace vyjádřil personální šéf Bílého domu Mark Meadows. Prezidentův lékař Sean Conley později oznámil, že hlava státu je přes 24 hodin bez příznaků covidu-19 a že sledované ukazatele jsou v normě. Odpoledne se Trump zúčastnil briefingu v Oválné pracovně, kam se předtím několik dní nedostal.

Šéf Bílého domu se od pondělního přesunu z nemocnice Waltera Reeda neukázal veřejnosti a média dosud neměla konkrétnější informace o tom, jakým pracovním povinnostem se v těchto dnech věnuje. Ve středu byl ovšem prezident velmi aktivní na twitteru, kde přidal nebo sdílel desítky příspěvků, přičemž podle agentury AP mimo jiné útočil na politické oponenty a šířil zavádějící zdravotnická tvrzení.



Meadows v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že personál Bílého domu je spokojen s Trumpovými pokroky. Detaily neposkytl, jisté podrobnosti ale přidalo prohlášení Conleyho. Ten stejně jako v úterý informoval o „stabilních“ základních fyziologických funkcích, přičemž tentokrát dodal, že ukazatele jako hladina kyslíku v krvi jsou u prezidenta „normální“.

„V tuto chvíli je bez horečky více než čtyři dny, bez symptomů více než 24 hodin, a od prvotní hospitalizace nepotřeboval ani nedostal dodatečný kyslík,“ pokračuje Conleyho shrnutí. Není v něm specifikováno, zda Trump nadále v souvislosti s covidem-19 užívá léky.



Při absenci některých konkrétních informací z oficiálních zdrojů se americká média a experti působící mimo Bílý dům snaží obrázek doplnit za pomoci různých indicií a poznatků o nemoci z koronaviru SARS-CoV-2. Od ohlášení Trumpova pozitivního testu ještě neuplynulo ani šest dní, přičemž pacienti s covidem-19 často bojují i týdny. Prezidentovi v minulých dnech kromě kyslíkové podpory lékaři podávali i několik léků včetně dexametazonu.

Užití tohoto kortikosteroidu někteří experti vnímají jako známku toho, že covid-19 mohl Trumpovi oslabit plíce, píše NYT. „Jsou u něj zasaženy plíce? Můj odhad je, že ano, protože mu dali hodně léků, které by dávali jenom někomu, u koho byly (plíce zasažené),“ řekla Mangala Narasimhanová, která je odbornicí na plicní onemocnění a ředitelkou oddělení urgentní péče v soukromé zdravotnické společnosti Northwell Health.

„Experti zvenčí soudili, že Trump je daleko od vítězství nad covidem-19, nejspíš s ním stále bojuje a možná vstupuje do zlomové fáze, v níž by se mohla situace zhoršit,“ shrnuje deník NYT.

Trumpovi byl podán experimentální lék

Conley ve středečním prohlášení upozorňoval na výsledky testu, který potvrdil přítomnost protilátek na virus SARS-CoV-2 v Trumpově organismu. Co tato informace znamená vzhledem k vývoji nemoci, však nebylo jasné. „Je dost dobře možné, že většina detekovaných protilátek pochází z transfuze,“ řekl agentuře AFP virolog působící v New Yorku Florian Krammer. Jeho slova odkazují na to, že Trumpovi byl v pátek podán experimentální lék na bázi uměle vytvořených protilátek.

Prezident po přesunu z nemocnice pobýval v obytné části Bílého domu, ve středu odpoledne se ovšem znovu dostal i do Oválné pracovny, sdělil jeho mluvčí Brian Morgenstern. Na briefingu byly údajně hlavě státu prezentovány informace o možných ekonomických opatřeních zaměřených na zmírnění koronavirové krize, jakož i podrobnosti o postupu hurikánu Delta.

Už předtím média uváděla, že prezident se zapojuje do jednání se svými poradci, jeho veřejný rozvrh ovšem i ve středu zůstal prázdný. V úterý se objevovaly informace, že chce promluvit k občanům z Oválné pracovny, tento plán ale nenabral konkrétnější obrysy.

Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mohou lidé nakažení koronavirem ukončit izolaci deset dní po prvních příznacích covidu-19. Kdy nebo zda vůbec bude možný Trumpův plnohodnotný návrat k předvolební kampani, však stále není jasné. Do hlavního termínu amerických voleb zbývá už jen 27 dní a nejnovější průzkumy preferencí pro prezidenta nejsou příznivé. Podle zpravodajského webu Axios se od něj odvracejí starší voliči, kteří před čtyřmi lety položili základy jeho vítězství.

Problémem pro republikánský tábor je i to, že koronavirová nákaza postihla také řadu Trumpových spolupracovníků, včetně šéfa jeho volebního štábu Billa Stepiena. Na seznamu pozitivně testovaných jsou i mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová a čtyři členové jejího týmu nebo Trumpovi poradci Hope Hicksová a Stephen Miller.