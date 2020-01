Trump představil logo Vesmírné armády. Na Twitteru ho připodobňují ke znaku hvězdné flotily ze seriálu Star Trek

„Po konzultaci s našimi velkými vojenskými vůdci či designéry jsem rád, že mohu představit nové logo pro vesmírnou sílu Spojených států, šestou pobočku naší velkolepé armády!“ napsala americká hlava státu ve svém příspěvku.

Mezi uživateli Twitteru však vzbudilo logo spíše posměch a začali ho okamžitě připodobňovat ke znaku hvězdné flotily ze sci-fi seriálu Star Trek, informoval server Sky News.



Swell, now taxpayers get to pay for lawyers when you're sued by Paramount and the Roddenberry estate... pic.twitter.com/hd7RM20BYZ