Jste zkorumpovaná, nebo pitomá. Trump se rozčílil a předčasně odešel z rozhovoru

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  9:40aktualizováno  9:40
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Americký prezident Donald Trump předčasně ukončil rozhovor pro stanici NBC poté, co moderátorka pořadu Meet the Press (Setkání s tiskem) Kristen Welkerová zpochybnila jeho tvrzení o zmanipulovaných volbách. Trump během rozhovoru zopakoval své přesvědčení, že současné primárky v Kalifornii i prezidentské volby v roce 2020 považuje za zmanipulované.

Když Welkerová naléhala, aby předložil důkazy o zmanipulovaném hlasování v Kalifornii, Trump dodal: „Stačí se jen dívat a poslouchat.“ Poté, co moderátorka odpověděla, že „to není důkaz“, Trump obvinil média, že jsou zkorumpovaná.

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„Vaše média jsou zkorumpovaná, stejně jako jste zkorumpovaná vy. A i pořad Meet the Press je zkorumpovaný,“ prohlásil Trump. „Popravdě řečeno, já nejsem zkorumpovaná,“ hájila se moderátorka a dodala: „Ale pokračujme.“

Na to Trump odpověděl: „Buď jste zkorumpovaná, nebo pitomá. Těmihle nesmysly jim hrajete přímo do karet. Víte, že ty volby jsou zmanipulované, a ví to i vaše televize. A teď to ukončíme, protože už toho mám dost. Díky, drahá, mějte se,“ dodal.

Prezident má s tradičními médii napjaté vztahy a často je obviňuje z předpojatosti vůči své osobě. Rozhovor, který stanice NBC odvysílala v neděli, se natáčel v pátek ve stodole během Trumpovy návštěvy ve Wisconsinu.

Začátek musel být několikrát odložen kvůli technickým potížím a dešti, který bubnoval na plechovou střechu. Stanice NBC uvedla, že Trump odešel 50 minut poté, co se posadil.

Velká část rozhovoru se týkala otázek Welkerové ohledně konfliktu s Íránem, přičemž Trump trval na tom, že Spojené státy musí jednat, aby zabránily Íránu získat jadernou zbraň, a že to nebude „nekonečná válka“. „Jsme tam pár měsíců a hrozba je už v podstatě zažehnána,“ řekl Trump.

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