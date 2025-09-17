Trump přiletěl na mimořádnou návštěvu Británie. Čeká ho král, ale žádní fanoušci

Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie. Trump bude ve Spojeném království do čtvrtka. Podle stanice BBC se může těšit na velkolepé královské přijetí, jásající davy jako při červencové státní návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ho ale vítat nebudou. Důvodem jsou bezpečnostní rizika a také obavy z protestů.
Prezident USA Donald Trump s manželkou Melanii přjeli na návštěvu Velké Británie.

Prezident USA Donald Trump s manželkou Melanii přjeli na návštěvu Velké Británie. (17. září 2025) | foto: ČTK

Na letišti Trumpa s chotí Melanií přivítal mimo jiné vikomt Henry Hood jménem krále. Následně Trump s první dámou USA nastoupili do vrtulníku, jímž podle BBC odletěli z letiště do centra britské metropole.

Trump je vůbec prvním prezidentem, který vykoná druhou státní návštěvu Británie. Poprvé tuto oficiální cestu podnikl v červnu 2019 za svého prvního prezidentství, kdy ho hostila královna Alžběta II.

Britský premiér Keir Starmer, který Trumpovi v únoru v Bílém domě dopis s pozváním od krále Karla III. osobně předal, událost označil za mimořádnou a jedinečnou. Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení byl termín upraven a program zkrácen.

Oficiální program začne ve středu, kdy Trumpa a jeho manželku Melanii přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek ráno se Trump ve Windsoru formálně rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká se Starmerem.

