Trump přiletěl na mimořádnou návštěvu Británie. Čeká ho král, ale žádní fanoušci

Na letišti Trumpa s chotí Melanií přivítal mimo jiné vikomt Henry Hood jménem krále. Následně Trump s první dámou USA nastoupili do vrtulníku, jímž podle BBC odletěli z letiště do centra britské metropole.
Trump je vůbec prvním prezidentem, který vykoná druhou státní návštěvu Británie. Poprvé tuto oficiální cestu podnikl v červnu 2019 za svého prvního prezidentství, kdy ho hostila královna Alžběta II.
Britský premiér Keir Starmer, který Trumpovi v únoru v Bílém domě dopis s pozváním od krále Karla III. osobně předal, událost označil za mimořádnou a jedinečnou. Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení byl termín upraven a program zkrácen.
Oficiální program začne ve středu, kdy Trumpa a jeho manželku Melanii přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek ráno se Trump ve Windsoru formálně rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká se Starmerem.