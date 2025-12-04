Poblíž místa v Irsku, kudy letělo letadlo Zelenského, se vznášely podezřelé drony

Není známo, odkud drony pocházely. Jejich dolet a čas ve vzduchu naznačují, že se jednalo o technologicky vyspělá bezpilotní letadla, která ovládali zkušení piloti, uvedly zdroje irského média. Podle úřadů šlo spíše o pokus narušit letový provoz než o možný útok na prezidentské letadlo.
Drony byly pravděpodobně vypuštěny blízko místa incidentu, ale mohly být řízeny z libovolného místa na světě pomocí satelitní komunikace. Podle armádních zdrojů měly drony zapnutá světla, což by mohlo znamenat, že na ně operátoři chtěli upozornit. V posledních měsících drony způsobily narušení letového provozu v několika evropských metropolích, včetně Kodaně, Mnichova nebo Osla.
Incident se stal v době nárůstu aktivity ruské stínové flotily u západního pobřeží Irska. V době incidentu v irské výlučné ekonomické zóně operovaly tři sankcionované lodě plující pod cizí vlajkou. V současné době však neexistují žádné důkazy o jejich zapojení do věci, podotkl deník.
Lodě patřící do ruské stínové flotily slouží k pašování ruské ropy, na jejíž prodej uvalily kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce evropské země a Spojené státy. Prodej ropy podle Evropské unie a USA patří k hlavním zdrojům příjmů Moskvy pro financování války.