Poblíž místa v Irsku, kudy letělo letadlo Zelenského, se vznášely podezřelé drony

Autor: ,
  19:55aktualizováno  19:55
Irské námořnictvo zaznamenalo pět dronů pohybujících se poblíž prostoru, kam mířilo letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tam letěl na oficiální návštěvu. Drony se objevily poblíž irského pobřeží v době, kdy měl kolem prolétnout prezidentský speciál. Letadlo s prezidentem však přiletělo dříve, než bylo plánováno, a drony proto nepředstavovaly bezprostřední nebezpečí.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: koláž iDNES.cz

Není známo, odkud drony pocházely. Jejich dolet a čas ve vzduchu naznačují, že se jednalo o technologicky vyspělá bezpilotní letadla, která ovládali zkušení piloti, uvedly zdroje irského média. Podle úřadů šlo spíše o pokus narušit letový provoz než o možný útok na prezidentské letadlo.

Drony byly pravděpodobně vypuštěny blízko místa incidentu, ale mohly být řízeny z libovolného místa na světě pomocí satelitní komunikace. Podle armádních zdrojů měly drony zapnutá světla, což by mohlo znamenat, že na ně operátoři chtěli upozornit. V posledních měsících drony způsobily narušení letového provozu v několika evropských metropolích, včetně Kodaně, Mnichova nebo Osla.

Incident se stal v době nárůstu aktivity ruské stínové flotily u západního pobřeží Irska. V době incidentu v irské výlučné ekonomické zóně operovaly tři sankcionované lodě plující pod cizí vlajkou. V současné době však neexistují žádné důkazy o jejich zapojení do věci, podotkl deník.

Lodě patřící do ruské stínové flotily slouží k pašování ruské ropy, na jejíž prodej uvalily kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce evropské země a Spojené státy. Prodej ropy podle Evropské unie a USA patří k hlavním zdrojům příjmů Moskvy pro financování války.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.