Zelenskyj ví, že mu jde o život. Každých 30 minut údajně mění polohu, aby ho Rusové nezaměřili

Několikrát za den zveřejňuje krátké situační zprávy na Twitteru. A když to dovolí kvalita připojení, obrací se k národu s krátkými videi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se i tímto způsobem snaží motivovat spoluobčany, aby nepolevovali v boji proti ruské armádě. Ale nejenom to. Videa mají především ukázat, že je stále ještě naživu. Prezident Zelenskyj totiž vede v těchto dnech i boj o svůj vlastní život. On sám to tvrdil již od počátku ruského vpádu do země. „Nepřítel mě prohlásil za cíl číslo jedna,“ řekl v pátek a dodal, že jeho rodina je terčem číslo dva.

Když pak telefonoval s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem, měl mu mimo jiné sdělit: „Ozývám se ze země, o níž nevím, jak dlouho bude existovat. A ani já nevím, jak dlouho ještě budu žít.“ Skutečnost, že je tato krajní možnost skutečně reálná, minulý pátek nepřímo potvrdil i ruský prezident Vladimir Putin. Obrátil se v poselství na ukrajinské vojáky a vyzval je, aby Zelenského a jeho vládu svrhli.

Podle západních tajných služeb v ukrajinské metropoli již operují ruské speciální síly s cílem odstranit ho z úřadu, a to i za cenu fyzické likvidace. I proto začal údajně Zelenskyj každých třicet minut měnit svou polohu, aby nebylo možné na dálku zaměřit, kde se právě nachází.

Ukrajinský prezident v těchto dnech dělí svůj čas mezi porady s generály a telefonáty s politickými lídry západních států. Snaží se tak podle svých slov vybudovat co nejširší koalici zemí, které poskytnou Ukrajině pomoc proti ruské invazi. Souběžně s tím čelí on i členové jeho vlády pokračující ruské dezinformační kampani.

Kromě toho, že jsou i nadále vykreslováni jako „nacisté“ a „narkomani“, jsou o nich rozšiřovány lživé informace. Například, že ukrajinská armáda je těsně před kapitulací a její nejvyšší velení, v čele se Zelenským, uteklo.

I proto zveřejnil prezident v pátek video, kde je v olivově zelené bundě, tričku a obklopený nejbližšími spolupracovníky v čele s premiérem Denysem Šmyhalem či šéfem parlamentu Ruslanem Stefančukem. Chtěli tak dát najevo, že nikdo z nich metropoli neopustil a jejich odpor proti ruskému vpádu pokračuje.

V době, kdy jednotky ruské armády pronikají stále hlouběji do metropole, na jejíchž předměstích se odehrávají pouliční boje, a úřady oficiálně vyzývají občany, aby se ukryli do bunkrů, volí prezident opačný postup.

V sobotu ráno zveřejnil další video. Bylo natočeno před secesním „Domem s chimérami“ v centru Kyjeva, který je přímo naproti Mariinskému paláci, kde sídlí prezident. „Jsem tu,“ říká Zelenskyj do kamery svého mobilu a dodává, že přeje všem dobré ráno. Později vyšlo najevo, že mu americká vláda nabídla, že by ho vyvezla z metropole do bezpečí.

On to ovšem odmítl. „Boj se odehrává tady, potřebuji munici. Nepotřebuji se s někým svézt,“ reagoval lakonicky.