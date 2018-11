Prezident Zeman navštívil izraelský parlament, jako první český politik v něm pronese projev

Jeruzalém Prezident Miloš Zeman navštívil izraelský parlament Kneset. Jako první český politik v něm před poslanci pronese projev. Letos měl z cizinců takovou možnost pouze americký viceprezident Mike Pence. Zeman do Knesetu přijel kolem 14:45 SELČ a návštěvu zahájil položením věnce u památníku před budovou parlamentu. Věčný plamen na něm symbolizuje oběti vojáků či dalších Izraelců, kteří padli při obraně své země.

Český prezident se také v Knesetu podepíše do pamětní knihy a krátce se setká předsedou parlamentu Julim Edelsteinem. Pozdraví se také s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem, se kterým jednal již v pondělí dopoledne, s premiérem Benjaminem Netanjahuem, se kterým poobědvá v úterý, a se zástupci opozice či parlamentu. Následně pronese projev.



Jeruzalém. Pan prezident u sídla Knesetu uctil památku vojáků, kteří padli ve všech válkách při obraně Izraele. pic.twitter.com/XxJWR4yVQz — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 26, 2018

Do Izraele se Zemanem přicestovali čtyři ministři; v české delegaci je i předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který se setká s Edelsteinem v úterý.



Vondráček v pondělí řekl, že se na návštěvu Izraele chystal delší dobu. Když se dozvěděl o cestě Zemana, rozhodl se cestu spojit. S Edelsteinem bude chtít mluvit o případné hlubší spolupráci mezi českým a izraelským parlamentem. Líbily by se mu společné schůze vedení obou institucí. Podobná setkání organizují vlády obou zemí. „Podobný formát máme i se Slováky a Poláky. Je to vždy z mého pohledu velmi produktivní a konstruktivní,“ poznamenal Vondráček. „Kdyby se to povedlo s Knesetem, byl bych velmi rád,“ řekl.