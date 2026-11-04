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Prezidenti V4 zahájili summit v Trenčíně. Jednali s guvernéry centrálních bank

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  19:27aktualizováno  19:27
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Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Prezidenti zemí visegrádské čtyřky (V4) ve středu vpodvečer zahájili ve slovenském Trenčíně dvoudenní summit. Na úvod se setkali s guvernéry centrálních bank všech čtyř zemí, se kterými diskutovali o ekonomických výzvách středoevropského regionu. Poté se státníci zúčastní kulturního programu v podobě jazzového koncertu Lukáše Oravce.

Hlavní část vrcholné schůzky se uskuteční ve čtvrtek, kdy se k prezidentům připojí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Českého prezidenta Petra Pavla, polského prezidenta Karola Nawrockého a maďarského prezidenta Andráse Baku přivítala slovenská hlava státu Peter Pellegrini. Guvernéři centrálních bank prezidentům představili hlavní závěry a doporučení, která mají sloužit jako podklad pro další jednání o společných výzvách a možnostech rozvoje zemí střední Evropy, uvedl Pellegriniho úřad.

Diskuse poukázala mimo jiné na zpomalování ekonomického přibližování zemí V4 k průměru Evropské unie. Budoucí růst regionu podle slovenské prezidentské kanceláře bude stále více záviset na produktivitě, kvalitě vzdělávání a schopnosti reagovat na technologické změny včetně umělé inteligence. Výzvou je rovněž stárnutí populace a nedostatek mladých lidí na trhu práce.

Mezi hlavní témata, o kterých budou prezidenti diskutovat ve čtvrtek, mají patřit podpora poskytovaná Ukrajině čelící ruské invazi, rozšiřování Evropské unie a dostupnost energií.

Čtveřice států se každoročně střídá v předsednictví V4, které je spojeno s pořádáním prezidentských summitů. Loni takové setkání hostilo Maďarsko, letos vrcholnou schůzku pořádá Slovensko, které skupině V4 od letošního července předsedá a mezi jehož priority patří rozšiřování EU. Příští rok v červenci převezme předsednictví Česko.

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